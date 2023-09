Vidéosurveillance, délit d'outrage : ce que veut faire le gouvernement pour la sécurité des soignants

Comment protéger au mieux les soignants ? Selon les chiffres de l’Observatoire National des Violences en milieu de Santé, près de 20.000 signalements ont été recensés l’année dernière. La ministre déléguée auprès du ministre de la Santé Agnès Firmin Le Bodo, chargée notamment des Professions de santé, avait missionné à la fin de l’année dernière deux médecins pour avoir des recommandations. Aujourd’hui, la ministre présente ce plan pour la sécurité des professionnels de santé.

En premier lieu, il y a la sécurité des bâtiments. Dans le cahier des charges des futures maisons de santé, l’accompagnement financier de l’État sera conditionné à l’intégration des enjeux de sécurité. Autre mesure, améliorer le flux de patients dans les hôpitaux notamment pour vider les salles d’attente et ainsi diminuer l’exaspération et parfois l’agressivité des patients.

Tolérance zéro pour les violences verbales

Des caméras de vidéosurveillance seront installées aussi à proximité des établissements de santé. "Le rappel majeur, c'est la tolérance zéro : tout dérapage verbal doit être condamné, au moins verbalement, parfois plus si ça dérape", explique Agnès Firmin Le Bodo, la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé.

La ministre déléguée veut aussi créer un délit d’outrage sur les professionnels de santé : cela passera par un texte qui sera discuté dans les prochaines semaines au Parlement. Autre mesure du plan, le financement de dispositifs d’alerte pour les soignants les plus exposés, ça sera un bouton caché dans une poche ou un bracelet.

Agnès Firmin le Bodo mise aussi sur la formation des soignants à ces questions de violences : "Il existe déjà des formations sur la gestion de l'agressivité. L'idée, c'est que dès début 2024, on puisse proposer à tous ces formations qui sont, je le crois, pour en avoir discuté avec beaucoup de professionnels, aussi une attente de leur part". Former les soignants et sensibiliser aussi le grand public. Une grande campagne sera lancée au début de l’année prochaine pour alerter les patients sur les violences contre les soignants.