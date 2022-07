Vidéosurveillance : les caméras "intelligentes" ne sont pas autorisées dans l'espace public, tranche la Cnil

Face à la prolifération des dispositifs de vidéo "augmentée" ou "intelligente" dans certaines villes, l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dont le travail est garantir le respect de la vie privée des Français, était particulièrement attendu. Car ces caméras doublées d'un logiciel d'analyse automatique des images filmées, sont bien plus intrusives que les appareils traditionnels. Pour cette raison, la Commission, après consultation publique, a publié mardi sa position sur cette technologie : en l'état de la loi, ces dispositifs ne sont pas autorisés pour être utilisés par la puissance publique, dit-elle. Un cadre législatif doit être apporté pour tracer des "lignes rouges", conclut la Cnil.

Des usages qui posent question

Sur le papier, ces dispositifs peuvent être utilisés dans l'espace public, dans différents types de situations listées par la Cnil : pour le "suivi ou traçage" de personnes, la "mesure de l’affluence et de la fréquentation des quais du métro ou d’une gare", la "détection d’événements suspects" (des attroupements, des infractions comme un stationnement interdit, une circulation en contre-sens ou un dépôt sauvage d’ordures par exemple) ou "d’objets abandonnés", la "caractérisation des personnes filmées (tranche d’âge, genre, comportement, etc.)" ou encore "permettant l’identification ou la caractérisation des personnes par des traitements de données (...) (caractérisation colorimétrique des vêtements portés)". On parle donc d'un usage statistique autant que sécuritaire.

En juin dernier par exemple, la ville de Nice, berceau de la vidéosurveillance française dans l'espace public, annonçait le déploiement d'un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui "permettra l’analyse des comportements dangereux de huit types de mobilités urbaines", comme l'expliquait le maire, Christian Estrosi. Avec un tel niveau de surveillance et de traitement des informations récoltées, automatisé et permanent, ce genre de technologie pose "des questions éthiques et juridiques nouvelles", selon la Cnil.

Une atteinte aux libertés fondamentales

Pour la Cnil, "analyse automatique et permanente" rime avec collecte de données bien plus importante que quand un humain était chargé du traitement des images : "Ces nouveaux outils vidéo peuvent ainsi conduire à un traitement massif de données à caractère personnel, y compris parfois de données sensibles. Les personnes ne sont donc plus seulement filmées par des caméras mais analysées de manière automatisée afin d’en déduire, de façon probabiliste, certaines informations permettant, le cas échéant, une prise de décisions ou de mesures concrètes les concernant."

Quels sont les risques ? Un risque d'analyse généralisée des citoyens dans l'espace public et une atteinte au droit à la vie privée, à la liberté de mouvement et de réunion. Plus généralement aux nombreuses libertés fondamentales, individuelles et collectives, selon la Cnil.

Toutefois, tient-elle à souligner, les risques ne sont pas les mêmes en fonction de l'usage des technologies : "Un dispositif de vidéo 'augmentée' déployé dans une station de métro et ayant pour objet d’étudier la densité de fréquentation de la station présentera peu de risques directs pour les personnes présentes si l’objectif du dispositif est seulement de produire un taux de fréquentation, ou d’ajuster et de fluidifier le trafic en temps réel en fonction de l’affluence."

À l'inverse, des dispositifs plus sécuritaires ayant "pour objectif ou pour effet une prise de décision ou des conséquences au niveau individuel", posent problème. Il y aurait potentiellement atteinte aux droits des citoyens dans le cadre de la détection d'une infraction et l'arrestation de leur auteur, et même dans le cadre du ciblage publicitaire, à partir de l'analyse du genre et de l'âge présumé d'une personne qui passe à côté d'un panneau.

Des dispositifs légitimes et illégitimes

À ce jour, il n'existe pas de "textes spécifiques encadrant l’usage des dispositifs de vidéo 'augmentée'". Pour une utilisation à des fins statistiques, ces caméras "peuvent d’ores et déjà être déployées, sans encadrement spécifique". La Cnil cite ainsi plusieurs exemples de situations où leur usage est jugé légitime : "Un dispositif permettant de calculer l’affluence dans un métro pour afficher aux voyageurs les rames les moins remplies vers lesquelles se diriger à condition que les résultats soient anonymes", ou encore "le traitement permettant d’analyser le type de fréquentation d’un centre commercial sur la base de critères (genre des personnes et tranche d’âge par exemple) pour permettre au gérant de choisir ensuite les publicités les plus adaptées".

En revanche, pour la "détection et la poursuite d'infraction", l'usage de ces technologies par la puissance publique n'est pas autorisé par la loi française, analyse la Cnil. Elle précise : "Les responsables doivent avant tout déploiement de ce type de dispositif avoir clairement défini les finalités poursuivies, qui devront être déterminées, explicites et légitimes."

L'utilisation de tels dispositifs est en théorie également soumis au respect de la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles (RGPD et loi Informatique et libertés) qui permettent notamment de "garantir aux personnes la possibilité de s’opposer au traitement de leurs données". Ce qui dans les faits, semble impossible, à moins que ce droit d'opposition ne puisse être abandonné par la mise en place d'un cadre légal spécifique.

La Cnil d'ailleurs insiste sur le besoin de légiférer : "Seule une loi spécifique, adaptée aux caractéristiques techniques et aux enjeux en cause, pourrait éventuellement, à l’issue d’un débat démocratique, décider de leur légitimité et, par la fixation de garanties minimales, prévoir une conciliation équilibrée entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et l’impératif de protection des droits et libertés fondamentaux."