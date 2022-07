RECETTE - Horiatiki (salade grecque)

Pour 4-6 personnes

Ingrédients

2 belles tomates de taille moyenne

1 concombre

1 poivron vert

1 oignon

100g d’olives de Kalamata

150g de féta

Sel, poivre, Origan séché

80ml d’huile d’olive

2 cà soupe de vinaigre

Eplucher l’oignon, le couper en deux et le trancher en fine rondelles.

Laver les tomates et les couper en morceaux moyens.

Eplucher le concombre et couper en fines rondelles

Couper le poivrons en fines tranches

Couper la féta en cubes

Mettre tous les ingrédients dans un saladier, ajouter les olives et saler et poivrer. Bien mélanger, saupoudrer d’origan, puis ajouter l’huile d’olive et le vinaigre.