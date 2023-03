VIH : un vaccin français montre des résultats très encourageants

"On n'a jamais été aussi proche de jouir d'un avenir sans Sida" : tel est le slogan du Sidaction 2023 qui a démarré jeudi et continue jusqu’à dimanche soir . Trois jours de mobilisation, d’information, de sensibilisation et de collecte auprès du grand public pour lutter contre le VIH. En France, 5.000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année.

Et pourtant, quarante ans après la découverte du virus du sida, l'espoir de voir le virus disparaître grandit de jour en jour. L’amélioration des traitements quotidiens et, plus récemment, les allégements thérapeutiques ont donné de grands espoirs aux personnes vivant avec le VIH, aux chercheurs et aux personnels médicaux. Côté recherche encore, un vaccin français vient de montrer des résultats très encourageants.

Une nouvelle technologie pour "éduquer" le système immunitaire

Ce vaccin utilise une technologie innovante. Pour la première fois, des chercheurs français de l’Agence nationale de recherche sur les maladies infectieuses ont choisi d’injecter des protéines du VIH fixées sur des anticorps monoclonaux. Des injections faites pour alerter et stimuler le système immunitaire, comme l’explique Jennifer Pasquier, directrice scientifique du Sidaction. "C'est un candidat vaccin qui cible des cellules-clé du système immunitaire. Ce sont des cellules dendritiques, qui jouent vraiment un rôle important dans l'activation de la réponse immunitaire contre les infections. C'est une nouvelle stratégie et il faut donc attendre de voir ce que ça va donner, mais ça serait génial ! Cela permettrait de capitaliser sur le rôle naturel de ces cellules, les cellules dendritiques, pour éduquer et préparer le système immunitaire avant une infection", détaille-t-elle.

"Chaque étape qui est passée pour ces essais vaccinaux est une petite victoire"

Les résultats de la première phase sont très encourageants. "Ces premiers résultats de phase 1 sont prometteurs : le vaccin CD40.HIVRI.Env a montré à la fois sa sécurité et sa capacité à induire des réponses précoces, puissantes et durables", rapporte le professeur Yves Lévy, directeur du Vaccine Research Institute (VRI). Le vaccin est sûr, pas d’effets indésirables repérés et surtout, il induit une réponse immunitaire précoce, importante et durable.

Mais ce n’est que la phase 1 de cet essai clinique comme le rappelle Florence Thune, directrice générale du Sidaction. "C'est toujours effectivement une première phase importante puisqu'elle permet de tester la bonne acceptabilité du vaccin, le fait qu'il y ait une réponse immunitaire et donc on passe effectivement à une prochaine phase qui permet d'étendre le vaccin et la population concernée. Donc chaque étape qui est passée pour ces essais vaccinaux est une petite victoire", selon elle.

Des résultats donc très encourageants. L’équipe poursuit le suivi des 72 volontaires pendant 12 mois. La 2e étape de l’essai se poursuit avec des groupes supplémentaires de volontaires ayant reçu le candidat vaccin associé à un autre vaccin actuellement en développement en phase II/III. Mais les responsables du Sidaction insistent sur la nécessité de faire des dons pour continuer à financer la recherche.