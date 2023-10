Viol et agressions sexuelles : dans une lettre ouverte, Gérard Depardieu nie en bloc

Dans les pages du Figaro , Gérard Depardieu ne cite jamais son accusatrice : il évoque "une femme" dont il assure qu'elle est venue chez lui une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans sa chambre. Charlotte Arnould, elle, assure y avoir été violée. "Il n’y a jamais eu entre nous, ni contrainte, ni violence, ni protestation", se défend l'acteur, qui ajoute même que si elle était sous emprise, c’était sous sa propre emprise, et jamais sous la sienne.

Le comédien dénonce plus largement un lynchage, "orchestré par le tribunal médiatique". Explique qu'il croyait s’en foutre, mais que toute cela l’atteint. Et jure qu’il n’est "ni un violeur, ni un prédateur". "Jamais au grand jamais je n’ai abusé d’une femme", écrit-il. "Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère."

Pourtant, les témoignages qui ont émergé depuis plusieurs années une autre version des faits. D'abord ceux recueillis par Mediapart en avril dernier , des femmes qui ont croisé le chemin de l'acteur et qui l'accusent toutes de violences sexuelles, certaines anonymement, d'autres à visage découvert. En juillet dernier, une autre femme accusait sur France Inter l'acteur de l'avoir agressée sexuellement lors d'un tournage en 2015. Puis une autre, quelques jours plus tard , qui explique avoir "senti sa grande main, sa grosse main dans son entrejambe, lui choper l'entrejambe avec volonté, en laissant échapper un gros rire graveleux".

Dans sa lettre ouverte, Gérard Depardieu demande pardon pour ses attitudes pouvant être parfois perçues comme choquantes (selon lui), mais se défend de toute agression sexuelle. Il dénonce au passage les militantes féministes qui l'empêcheraient de chanter du Barbara dans ses spectacles, en plus de s'en prendre plus directement à celle qui lui a valu d'être mis en examen.

"M. Depardieu n'est pas le protecteur des femmes qu'il prétend être"

Une plaidoirie choquante, pour Me Carine Durrieu-Diebolt, l'avocate de Charlotte Arnould. "Ma cliente a lu cette tribune, dans laquelle on laisse entendre qu'elle a déposé plainte pour des raisons carriéristes", explique-t-elle. "Pour elle, c'est choquant : elle a déjà subi des violences sexuelles qui ont entraîné des conséquences traumatiques extrêmes, et lire cela est une autre source de choc traumatique. M. Depardieu n'est pas le protecteur des femmes qu'il prétend être, quand il est accusé par 15 femmes de violences sexuelles."

Pour Anne-Cecile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes, cet accès de sincérité relève surtout de la stratégie de défense. "Un violeur n'a aucun intérêt à dire la vérité, mais une victime n'a aucun intérêt à mentir", rappelle-t-elle. "Une victime, comme on le voit là, sa réputation va être souillée, on va l'accuser de vouloir faire ça pour faire sa promotion... Moi je salue le courage de Charlotte Arnould et de toutes les femmes qui portent plainte pour viol, parce que c'est très difficile."

La mise en examen de Gérard Depardieu dure depuis près de trois ans, avec une instruction toujours en cours. Une première plainte de Charlotte Arnould avait été classée sans suite par le procureur de Paris, avant qu’elle ne se constitue partie civile et obtienne la désignation d’un juge d’instruction. Ce dernier a estimé qu’il y avait suffisamment d’indices graves et/ou concordant pour une mise en examen de l’acteur, des chefs de viol et agression sexuelle. Au-delà des témoignages qui se sont multipliés ces derniers mois, aucune autre plainte n'est jusqu'ici parvenue jusqu'au parquet.