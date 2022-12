Violences conjugales : le suicide des victimes, la partie immergée de l'iceberg

En 2021, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, d'après l'étude nationale sur les morts violentes . Mais ces statistiques, reprises partout, ne prennent pas en compte les suicides, qui pourraient pourtant représenter une grosse partie de ces morts au sein du couple.

"Près de 1.000 femmes victimes de violences dans le couple" par an, d'après une militante

"En 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 684 victimes ayant tenté de se suicidé ou s’étant suicidé suite au harcèlement de leur (ex-)partenaire en 2021" note la lettre l'Observatoire des violences conjugales datant du 25 novembre. L'étude ne fait donc pas la distinction entre suicide ayant aboutit à un décès et tentative de suicide, ni la part des femmes dans le nombre de victimes. L'observatoires des violences conjugales est un organisme interministériel chargé de recueillir les statistiques sur les violences faites aux femmes.

Publicité

D'après Ernestine Ronai, fondatrice de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, ces victimes de suicide ou de tentative de suicide sont presqu'en totalité des femmes. En ajoutant les 190 tentatives de féminicides "c'est près de 1.000 femmes victimes de violences dans le couple", chaque année, note-t-elle auprès de France Inter. "Soit près de trois victimes par jour (...) C'est énorme", regrette-t-elle.

En 2019, un groupe d'experts évaluait quant à lui à 217 le nombre de femmes victimes de "suicide forcé", à l'occasion du Grenelle contre les violences faites aux femmes. "Le suicide forcé, c'est la femme qui pense qu'elle ne va pas pouvoir s'en sortir. Elles subissent un harcèlement verbal, par internet, ou du mari qui entre dans les comptes, ou par manipulation", explique Ernestine Ronai.

Le "suicide forcé", une circonstance aggravante depuis 2020

Le "suicide forcé" est considéré comme une circonstance aggravante depuis 2020 et la loi sur la protection des victimes de violences conjugales. "Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider", dit la loi. "Cette loi a permis de mettre l'accent sur ces violences psychologiques qui sont aussi graves que les violences psychologiques. Ca va nous permettre d'avancer sur la compréhension de ce que sont les violences au sein du couple et leur dangerosité", se félicite Ernestine Ronai .

Mais pour l'instant, cet article n'a abouti à aucune condamnation. Deux affaires sont cependant en cours d'instruction, note "Le Figaro". Elles concernent la mort de Maeva, une influenceuse connue sous le pseudo Mavachou, qui s’est suicidée et dont l’ex-mari est accusé de harcèlement. La deuxième concerne le suicide d’Odile, une femme de 50 ans retrouvée morte un jour de l’An sur la plage de la Mitre, à Toulon.