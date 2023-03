Violences en détention : l'administration pénitentiaire veut étendre le système des "co-détenus accompagnants"

Cet homme le dit lui-même : il a "fait pas mal de détention". Mais il y a des situations auxquelles on ne s'habitue pas. Comme le co-détenu, dans sa cellule, avec lequel il a ce qu'il appelle "des problèmes", sans en dire plus. "J'ai écrit pendant deux mois au chef de détention, il ne s'est rien passé", constate le quadragénaire. A Fleury-Mérogis comme ailleurs, les surveillants n'ont souvent pas le temps de s'occuper de ces conflits qui couvent dans l'intimité des cellules. Avant, parfois, d'exploser sous formes de violences entre détenus, quand ce n'est pas envers le personnel pénitentiaire.

La direction de la plus grande prison d'Europe (4.000 détenus, un taux d'occupation de 127%) a donc décidé de mettre en place le dispositif du "Co-détenu accompagnant", sortes de délégués des coursives, chargés d'aider les détenus qui rencontrent des problèmes personnels ou administratifs et de faire remonter ces difficultés.

Publicité

"Un blocage qui aurait pu mal tourner"

Dans le cas de l'affaire de cohabitation citée précédemment, le détenu a été orienté vers l'un de ces médiateurs. Ce-dernier se souvient : "Le lendemain, j'étais convoqué chez le chef [de la détention] pour tout autre chose. Je me suis souvenu du problème de ce monsieur, je lui en ai parlé. L'après-midi même, il est monté le voir". Quelques jours plus tard, le requérant change de cellule, et obtient un travail. "Ça aurait pu amener un blocage qui aurait pu mal tourner. On sait très bien les conséquences de certains faits en prison", note celui qui a fait le lien avec la hiérarchie.

"Certains ont besoin de discuter avec quelqu'un, d'autres viennent me voir parce que c'est leur première fois en prison, ils appréhendent un peu, ne savent pas comment faire pour solliciter un avocat commis d'office ou rencontrer une CPIP, une conseillère de réinsertion, je leur fais des courriers…", détaille l'un de ces détenus choisis par l'administration pour endosser le rôle, sur proposition de sa conseillère d'insertion et de probation. Ils sont une trentaine, à Fleury-Mérogis, à avoir suivi la formation depuis sa mise en place, en octobre 2021. Pendant cinq jours, ces hommes sont sensibilisés à "l'écoute active, le ressenti, la posture, détecter le futur passage à l'acte violent…", détaille l'un d'eux. Une formation dispensée par un organisme extérieur, qui, selon l'administration pénitentiaire, "leur servira une fois sortis".

"Les personnes détenues elles-mêmes se rendent compte qu'il y a des choses à améliorer en ayant davantage recours à elle. Et puis, dans un établissement surdimensionné comme Fleury-Mérogis, il n'est pas rare de voir un surveillant gérer 80 à 85 détenus par aile, ce qui rend le traitement des requêtes difficiles, voire impossible", constate Ahmed Hirti, chef des services pénitentiaires dans l'établissement.

"Un détenu comme nous"

"Au moment du confinement, nous avons constaté une recrudescence des faits de violences physiques entre personnes détenues, se souvient une surveillante. Nous avons de plus en plus ressenti le besoin d'avoir ce détenu acteur, qui peut prendre le relais. Des détenus qui sont totalement réfractaires à l'autorité pénitentiaire ont peut-être plus de facilité à communiquer avec un autre détenu". Tous le savent, ici : l'uniforme peut être une barrière. "On a plus de mal à parler à un surveillant qu'à un détenu comme nous, qui a aussi une peine à faire. Le surveillant a un uniforme, on a un petit blocage", constate l'homme qui a fait appel au dispositif pour sa cellule. "Eux ont accès aux gradés"

Ces détenus n'ont-ils pas peur d'être pris pour "des surveillants de substitution" ? "Non, répond l'un d'eux*. Le surveillant a son métier. Nous avons suivi une formation, avons appris des techniques d'écoute que nous essayons d'appliquer". Chacun ses tâches. Les surveillants sont très sollicités, je pense que ça leur fait un petit poids en moins et une petite confiance envers nous et les autres détenus".

Si les entretiens sont confidentiels, des règles sont tout de même mises en place pour tenter d'éviter toute pression sur le "co-détenu accompagnant" : "Ils savent que, en cas de danger, de doute, ou si ça ne relève pas de leurs compétences, ils doivent faire un retour au surveillant référent", explique la surveillante. Un détenue ne peut pas, non plus, solliciter plus de trois fois un accompagnant. "Au-delà, l'administration prend le relais, détaille Ahmed Hirti. Il n'est pas question de faire porter à un détenu le poids de problèmes qu'il ne peut pas régler"

Le chef des services pénitentiaires, également "référent violences contre le personnel" dit avoir fait le test en suivant une trentaine de détenus connus pour des faits de violence. Selon lui, depuis la mise en place de ce dispositif de "co-détenus accompagnants", seuls trois ont encore fait parler d'eux.