Violences physiques, insultes, harcèlement... la face cachée du judo de haut niveau

Teddy Riner, Clarisse Agbegnenou ou encore Romane Dicko en sont les étoiles, la face étincelante. Mais le judo a aussi sa face obscure. C'est ce que révèle Patrick Roux, aujourd'hui entraîneur, formateur, et ancien membre de l'équipe de France, champion d'Europe et médaillé aux mondiaux dans les années 80. Dans un livre "Le revers de nos médailles", paru la semaine dernière, il dénonce les violences physiques et psychologiques dans certains clubs et pôles d'entraînement, notamment à l'encontre des adolescents en chemin vers le haut niveau. L'objectif du livre est ainsi de "briser l'omerta", comme il est précisé à l'intérieur, et d'en "faire une sorte de miroir tendu vers les fédérations". Patrick Roux, qui a fondé une association d'aide aux victimes, appelle d'ailleurs la Fédération Française de Judo a opérer une profonde réforme.

"T'as encore pris du poids, t'es une grosse vache"

Ce que l'ancien judoka raconte dans son livre, écrit en collaboration avec la psychologue du sport Karine Repérant, est basé sur de nombreux témoignages de victimes ou de témoins. Il y a d'abord les mots, la violence verbale. "T'as encore pris du poids, t'es une grosse vache" ou encore "T'as vu ce que tu as fait à la dernière compétition, tu ne deviendras jamais un champion".

À ces violences verbales s'ajoutent les violences physiques : "Ils camouflent des traitements violents dans des pseudo méthodes d'entraînement", explique Patrick Roux à France Inter, avant de donner un exemple concret. Il raconte la fois où une jeune fille a été projetée "pendant une heure sur le tapis sans qu'elle puisse se défendre". "Elle ressort du tatami en étant bleue de la tête au pied" puis "va voir un médecin qui lui écrit tout de suite une page de certificat médical en lui disant de courir à la gendarmerie", précise Patrick Roux.

Malgré les témoignages, l'omerta persiste

Des témoignages comme celui-là, Patrick Roux en a recueilli plus d'une trentaine en un an et demi. Des récits, une souffrance, signalés aux instances mais selon lui l'omerta persiste. "Chaque fois que l'on s'est retrouvé en face des instances, on nous a dit ou on nous a fait comprendre qu'en fait on cherchait à régler des comptes ou que l'on ne disait pas la vérité."

L'ancien judoka insiste : "Vous savez, le monde du sport c'est quand même un monde où tout le monde se connaît", et ajoute : "Dans les organes administratifs, vous avez parfois des gens qui ont été entraîneurs avant. Cela peut arriver qu'un jour un dossier arrive sur la table qui concerne quelqu'un qu'ils connaissent donc tout ça pose des questions par rapport à l'efficacité des enquêtes."

D'ailleurs, Patrick Roux cherche des solutions et s'interroge : ne faudrait-il pas "une commission d'enquête indépendante, de manière à ce que des analyses véritablement objectives puissent être menées ? C'est une question que nous posons" confie-t-il.

La fédération promet de tout faire pour prévenir les violences

Interrogée par France Inter sur ces violences, la Fédération Française de Judo, assure que "ces méthodes d'entraînement qui n'avaient pas lieu d'être" n'existent plus. Mais Magali Baton, secrétaire générale de la FFJ, promet de tout faire pour prévenir ces violences. "On a monté une commission violence composée de psychologues, de juges des enfants, de juristes."

Elle détaille : "Cette commission se réunit une fois par mois. On a fait des affiches dans tous les dojos, autour des bonnes pratiques, de ce qui est tolérable et pas tolérable, mais aussi des numéros d'urgence à appeler." Magali Baton assure également qu'une "charte de protection des mineurs", est en train d'être élaborée, "que l'on veut faire signer à tous les clubs comme condition sine qua non pour qu'ils puissent être affiliés à la fédération."

Des actions encore insuffisantes, pointe Patrick Roux

Mais tout cela est insuffisant pour l'ancien judoka Patrick Roux : "Tout le monde est vent debout contre les violences mais nous on continue, à travers les signalement que l'on reçoit, de voir que le problème n'est pas réglé." Il assure même que "l'on voit arriver une nouvelle génération", de jeunes "et on sait qu'ils sont passés par les mains de gens qui sont dans les signalements de nos victimes."

Un des principaux problèmes vient selon lui de la formation des entraîneurs. Ou plutôt le manque de formation : ils ne sont "pas assez formés" affirme-t-il. "Nous, on a encore beaucoup d'entraineurs qui passent directement de : je termine ma carrière de haut-niveau, j'ai atteint un peu de reconnaissance, je deviens entraîneur dans un pôle." Conséquence, pour Patrick Roux, "le niveau de qualification et de formation est insuffisant, notamment sur la partie psychopédagogique et donc des entraineurs ont tendance encore aujourd'hui à faire un copié collé."

Il ajoute que "comme on n'a pas réformé véritablement et profondément la formation des entraineurs, des cadres du sport, etc., il y a un véritable risque de reproduction, parfois même inconscient. C'est-à-dire que les gens disent des choses et font certaines choses, les reportent sur de jeunes enfants et adolescents et ne se rendent pas compte que c'est tout à fait inapproprié et désormais totalement inacceptable." L'ancien champion conclut : "D'où viennent ces violences ? Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dans le monde du sport nous donner ça ou nous imposer ça. C'est nous qui sommes porteurs de ces violences."

52 signalement reçus en 2022 par la Fédération

L'an dernier, 52 signalements ont été reçus par la FFJ. Ils ont donné lieu à 12 commissions de disciplines avec finalement trois radiations. La France n'est pas le seul pays à devoir faire face à des violences au sein de certains de ses clubs et pôles d'entraînement. Au Japon, pays d'origine du judo, de nombreux scandales de violences envers de jeunes pratiquants ont provoqué encore récemment une crise existentielle dans la discipline. L'an dernier, la situation était devenue si préoccupante que la Fédération avait dû annuler son prestigieux tournoi national des 10-12 ans, expliquant que le "mental et le corps des enfants" étaient trop mis à l'épreuve.