Violences sexistes et sexuelles : des joueuses d'échecs françaises brisent le silence

"Nous nous sommes tues trop longtemps". Dans une lettre ouverte publiée ce jeudi, 14 joueuses d’échecs françaises parmi les meilleures du pays dénoncent le harcèlement et les violences sexistes ou sexuelles qu’elles ont subis. "Nous, joueuses d’échecs, entraîneuses, arbitres et dirigeantes avons subi des violences sexistes ou sexuelles, qu’elles soient verbales, écrites ou physiques, perpétrées par des joueurs d’échecs, entraîneurs, arbitres ou dirigeants."

"Une des principales raisons de l'arrêt du jeu d'échecs"

Parmi les signataires, des joueuses confirmés, comme Anaëlle Afraoui, Solenn Afraoui, Chethanah Andhin, Margaux Moracchini, Mathilde Choisy et Mathilde Congiu. Elles se disent "convaincues" que "ce harcèlement et ces agressions sont encore aujourd'hui l'une des principales raisons de l'arrêt du jeu d'échecs par des femmes et jeunes filles, notamment à l'adolescence". "Face à ces violences, nous nous sommes tues trop longtemps. Or, se taire revient à porter seule le poids de la honte", expliquent-elles

Ces joueuses souhaitent "que la peur et la culpabilité changent de camp", et veulent "que les auteurs de ces violences ne puissent plus agir en toute impunité". Leur lettre a pour objectif d’alerter, mais pas seulement. Elles réclament une réélle prise de conscience "de l’ampleur du problème" de la part des "entraîneurs, arbitres, dirigeants et parents bienveillants", pour qu’ils "puissent faire partie de la solution". La lettre se termine par ces mots : "À toute personne ayant subi des violences sexistes ou sexuelles, nous voulons dire : Tu n’es pas seule. On te croit. Nous serons là pour toi."

Le soutient de la FFE

Dans un message publié sur X, anciennement Twitter, la Fédération française des Échecs leur a apporté son "soutien total", encourageant "la libération de la parole" et affirmant se tenir "aux côtés des victimes et témoins de violences sexistes et sexuelles". En cas de harcèlement ou de violence, une plateforme de signalement est accessible via le site de l'association Colosse aux pieds d'argile . Depuis la publication de la lettre jeudi, des dizaines de noms et de signatures de joueuses se sont ajoutés.