Violences sexuelles en politique : "Il faut une solution globale, transpartisane et à tous les échelons"

"Les violences sexistes et sexuelles en politique sont massives, concernent tous les échelons de pouvoir et toutes les familles politiques." Voici le constat de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, fondé à la suite du "MeToo politique" en novembre 2021, par cinq militantes et journalistes : Alice Coffin, Madeline da Silva, Hélène Goutany, Fiona Texeire et Mathilde Viot. Après avoir étudié les discours de personnalités politiques accusées de violences sexistes et sexuelles, l'Observatoire vient de publier un rapport fleuve, détaillé et précis. Et selon ses autrices, le chemin est encore long : "Le défi qui s’ouvre à nous est maintenant celui des solutions. Elles existent, mais nous nous heurtons à un mur : la réticence des acteurs à s’engager pleinement dans cette voie". Entretien avec Fiona Texeire, cofondatrice de l'Observatoire.

FRANCE INTER : Quelles sont les affaires que vous avez suivies pour ce rapport ?

FIONA TEXEIRE : "Cette étude porte sur la période 2017-2023. On a examiné toutes les grandes affaires qui ont marqué ces années-là, c'est-à-dire les affaires Darmanin, Hulot, Zemmour, Peyrat, Bouhafs, Coquerel, Abad et Bayou. Ce sont des affaires très différentes, mais les stratégies sont souvent comparables."

En prenant ces différents exemples, qu’avez-vous souhaité démontrer ?

FIONA TEXEIRE : "L'idée est de montrer par l'exemple qu'il y avait bien des stratégies de communication similaires et de souligner que l'ensemble de ces stratégies de communication produit un bruit de fond et un climat de défiance. Quand vous êtes vous-même victime de violences conjugales ou que vous avez subi une agression sexuelle ou un viol, entendre systématiquement à la télé ou à la radio des hommes politiques se défendre de la même façon en niant la réalité de ces violences, ça crée des effets très négatifs.

Ce que l’on a observé dans les interviews des hommes politiques mis en cause, dans leurs déclarations, qu’ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient visés par des accusations de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol, qu'ils soient visés par une plainte ou non, condamnés ou non, c'est qu'il y a toujours les mêmes éléments de langage. D'abord, ces hommes-là vont nier ou minimiser les faits. Ils vont ensuite s'émouvoir d'un complot politique qui ne sera jamais démontré. Souvent, ils vont manipuler le vocabulaire juridique jusqu'à le vider de son sens et ils vont essayer de délégitimer celles qui ont parlé."

Ces politiques sont-ils très entourés et conseillés lors de leur défense ?

FIONA TEXEIRE : "Les hommes politiques mis en cause pour violences sexistes sexuelles ne s'expriment pas seuls. Ils sont souvent soutenus par un entourage. Dans leur entourage, on va trouver des communicants, parfois payés par l'argent public ou des collègues et amis politiques. Et autour d'eux, il y aura le même type de messages qui sera relayé dans les médias. Si on devait le résumer, on pourrait dire que les hommes politiques mis en cause pour violences vont dire "je suis innocent, elle veut me nuire politiquement" et que leur entourage va renchérir en disant "je te crois, tu n'es pas seul, la loi est avec toi". Et ce ne sont pas les mêmes types de paroles rassurantes que celles qu'on entend dans les associations d'aide aux victimes de violences sexuelles."

Que faudrait-il mettre en place pour lutter contre ces stratégies de communication ?

FIONA TEXEIRE : "Ce qu'on attend, c'est une réaction politique à la hauteur des enjeux. Ce qu'il faut, c'est une solution globale, transpartisane. Qu'on arrête de s'invectiver quand c'est Damien Abad ou quand c’est Quatennens, d'avoir des indignations à géométrie variable. Ce qu'il faut, c'est une solution globale avec davantage de prévention, de formation. Aujourd'hui, les membres de gouvernement ne sont pas soumis à une obligation de formation à la lutte contre les violences sexuelles. On attend aussi un sursaut qui soit comparable à ce qui s'est passé pour l'affaire Cahuzac : quand on a voulu mettre un terme aux scandales financiers en politique, on s'en est donné les moyens. Aujourd'hui, il faut faire la même chose pour les scandales sexuels."

C'est-à-dire ?

FIONA TEXEIRE : "Jusqu'en 2012, les scandales qui ont secoué la vie politique étaient financiers. Après l’affaire Cahuzac, il y a eu un électrochoc dans la classe politique. Au lieu de mettre la poussière sous le tapis, elle a pris la mesure de l’enjeu, s'est dotée d’outils pour que cela ne se reproduise plus. Les scandales sexuels sont devenus les nouveaux scandales qui chahutent la vie politique. Encore plus après "MeToo". Mais il faut un électrochoc au même niveau."

Quelles autres solutions mettez-vous en avant pour lutter contre ces violences ?

FIONA TEXEIRE : "Il faut envisager une instance, une supra-cellule d’écoute qui pourrait réceptionner les témoignages et les signalements. On a beaucoup critiqué les cellules d’écoute comme celle des Verts ou celle de LFI. Mais beaucoup de partis n’en disposent pas. LR n’en a pas. LREM en a une depuis très peu de temps et elle est peu saisie. Le RN a dit que ça ressemblait à des trucs de SOS Amitié et que ce n’était pas utile. De nombreuses institutions n’en disposent pas. Celle du Sénat ne sert quasiment à rien ; pour celle de l’Assemblée nationale, on n’a pas encore vu de transmission à la justice. Il n’y en a pas au gouvernement, ni dans les mairies.

On a pensé que cela pouvait être une extension des missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il y a besoin d’un trait d’union entre la parole des victimes et la justice. On a besoin d’un régulateur des comportements, d’une autorité qui fait peur. Aujourd’hui, les hommes qui sont mis en cause pour ce type de comportement ne sont pas inquiétés du tout. Alors que la HATVP est crainte."

Les cellules d’écoute sont-elles efficaces au sein des partis ?

FIONA TEXEIRE : "Je pense que c’est utile car cela témoigne d’une volonté d’écouter la parole des femmes. Mais elles ont des limites. Comme on a pu le voir dans l’affaire Bayou et l’affaire Bouhafs. C’est moins pire quand il y en a. Il en faudrait partout. Car un parlementaire qui quitte un parti pour un autre, s’il a un dossier dans un autre, est-ce qu’il va suivre ? Il faut une solution globale, transpartisane et à tous les échelons."

La parole est-elle équilibrée entre les victimes et les personnalités politiques ?

FIONA TEXEIRE : "Ce n’est pas le sexe qui est au cœur d’un viol, c’est le pouvoir. C’est toujours un dominant qui exerce son pouvoir contre une dominée. C’est un ministre sur sa collaboratrice, c’est le parlementaire sur son assistante, ou le maire de la ville contre son administrée qui demande un service, etc. C’est forcément celui qui a un rapport de force plus important qui l’impose. De ce rapport de force découle un déséquilibre qui va se retrouver tout au long de l’histoire. C’est plus difficile d’accéder à la justice, à un avocat, aux médias quand on a peu de moyens. On n’a pas les moyens d’avoir des éléments de langage."