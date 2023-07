Violences urbaines : "La facture peut monter très vite", selon un expert en assurance

Les dégradations liées aux violences urbaines qui ont suivi la mort de Nahel vont coûter 650 millions aux assureurs , a estimé mardi leur fédération professionnelle, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Patrick Gerber, expert au cabinet CET Cerruti, expertise les sinistres lourds, notamment sur les bâtiments publics. Il est chargé d'évaluer les dégats de nombre de collectivités touchées par ces émeutes.

FRANCE INTER : Décrivez-nous votre quotidien, ces dernières semaines.

PATRICK GERBER : "Je suis sur le terrain depuis le 28 juin et comme vous l'imaginez, les journées sont relativement longues. J'interviens sur toute l'Île-de-France et les départements limitrophes, ce qui représente 2.000 à 4.000 km par semaine selon les communes que je dois visiter. Je suis équipé d'un appareil photo, d'un drone, d'appareils de Scan 3D lorsqu'il faut figer la scène et de tout le matériel de sécurité permettant d'entrer dans des bâtiments sinistrés."

Quel type de bâtiment par exemple ?

"Je viens d'expertiser le centre de loisirs des 'Gavroches' à Nanterre et il est inutilisable en l'état, en raison d'un début d'incendie au premier étage. Il y a de nombreux impacts sur les ouvertures, les baies. A l'intérieur, il y a tous les vestiges d'un départ de feu, consécutifs au jet de cocktails molotov ou de mortiers d'artifice. Il y en a sans doute pour plusieurs centaines de milliers d'euros."

Êtes-vous en mesure d'établir un chiffrage rapidement ?

"Cela fait évidemment partie de ma mission auprès des assureurs. Mais entre le chiffrage prévisionnel et le chiffrage définitif, il peut y avoir de gros écarts. La facture peut monter très vite par exemple s'il faut désamianter le bâtiment. Il faut aussi évidemment en évaluer la structure, qui si elle est endommagée, peut également faire exploser les coûts. Dans le cadre de ces émeutes, la majorité des bâtiments incendiés sont réparables."

Y'a t-il une ligne spécifique prévue dans les contrats d'assurances pour ce type d'événement ?

"Les violences urbaines de 2005 ont conduit beaucoup d'assureurs à inclure une 'garantie émeutes' dans leurs contrats. Dans le cadre des collectivités, il s'agit de contrats 'à la carte' établis sur appels d'offre, donc cette garantie peut avoir été incluse ou non. Il appartient à chaque collectivité d'en faire la demande et à chaque assureur d'évaluer s'il peut couvrir ce risque."

Quelle différence faites-vous avec les émeutes de 2005 ?

"Je dirais que les dégâts sont plus importants et plus coûteux car la typologie des violences est différente. A l'époque, elles étaient plus sporadiques, étalées dans le temps et géographiquement. Cette fois, lorsque deux écoles sont incendiées quasiment simultanémen t sur la commune de la Verrière (77), il est évidemment impossible pour les pompiers et les forces de l'ordre d'être partout en même temps et donc de limiter les dégâts."