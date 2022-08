Virginie Despentes : "Dans les 80s', on était les témoins d'une grande défaite, mais on ignorait à quel point"

Le héros de son livre : un écrivain accusé de harcèlement sexuel…

Malgré tout, Virginie Despentes aime bien son personnage Oscar. Elle s'explique : "Je suis en empathie avec lui, parce qu'il est écrivain et qu'il vient de Jarville-la-Malgrange en Lorraine, comme moi. Je sais aussi ce que c'est que d'être mal à l'aise par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je sais aussi ce que c'est qu'avoir fait des conneries, même si je n'ai pas fait la même chose. Je sais ce que c'est de ne pas être fière de certaines choses qu'on a faites, et de réaliser, après coup, qu'elles étaient violentes.

Je sais ce que c'est aussi qu'être un auteur qui n'était pas destiné à être publié. Je sais le temps qu'on peut mettre, à comprendre qu'on est dans une situation de pouvoir. Oscar est un homme. Mais il va se poser des questions sur ce qu'il a fait, et admettre qu'il avait tort. C'est extraordinaire, un peu utopique, comme dans un rêve. En cela, je lui prête une féminité.

Les gens se posent rarement des questions, notamment les hommes, sur ce qu'ils ont fait. Dans ma vie, je n'ai jamais harcelé mon attachée de presse. Elle est là, elle peut en témoigner, mais parfois, j'ai déconné à d'autres niveaux. J'ai aussi fait des choses dont je ne suis pas fière. Donc oui, je me sens proche d'Oscar."

Des personnages venus des années 1980

Les personnages de son dernier livre ont l'air de venir des années 1980. L'écrivaine explique : "Être adolescent dans ces années-là, veut dire qu'on assiste pendant l'adolescence, à la mise à mort ou à l'échec de toute une série d'utopies des années 1970 qui étaient transgressives et révolutionnaires. Dans les années 1980, on comprend que le marché va gagner. C'est très stimulant parce qu'il se passe énormément de choses. Quand on a 20 ans, ou quinze ans, à l'époque, on trouve toujours des choses intéressantes autour de soi. Mais à la fois, je crois qu'on était vraiment les témoins d'une grande défaite. Ce qu'on ignorait, c'est jusqu'où cela irait dans les décennies qui suivraient."

Les réseaux sociaux

Selon Virginie Despentes, les réseaux sociaux ont tout changé : "Dans les années 1980, on valorisait énormément les gens qui étaient underground. Le fait de peu vendre pouvait être plutôt un signe de qualité, et celui de bien marcher était un signe de vulgarité, ou de non-intérêt. Avec les réseaux sociaux, tout a été modifié. Aujourd'hui, si tu ne vends pas, t'es un loser. Si tu n'es pas liké, tu meurs. J'imagine que dans dix ans, ce sera encore autre chose..."

Future éditrice

Virginie Despentes a annoncé qu'elle créait une maison d'édition queer et féministe : La légende éditions. Elle ne s'attend pas à ce que ce soit facile : "Ce ne sera pas quelque chose de confortable. Nous les auteurs, on est insupportables. On est chiants dans le boulot parce qu'on est très seuls. Mais il y a quelque chose de génial : on n'a besoin de demander l'autorisation de personne pour faire ce qu'on veut faire. On fait ce qu'on veut, cela fait peur. Audrey Lord parle de l'écriture comme de "transformer le silence en action", c'est-à-dire en langage. Et il y a quelque chose effectivement de terrorisant dans cette transformation du silence en action. Et donc je sais parce que je me connais moi-même, parce que je connais mes collègues qu'on est des casse-couilles. Mais ça fait partie du job. Il est beaucoup moins difficile que plein d'autres boulot, mais il est moins facile que l'idée qu'on s'en fait quand on ne fait pas."

