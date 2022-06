Virginie Grimaldi : "A quel moment "bienveillante" est devenue une insulte ?

Virginie Grimaldi : "Dernièrement, j’ai été gravement insultée. On m’a traitée de bienveillante. J’avais rarement été la cible d’une telle offense. J’ai protesté avec force, et énuméré mes mesquineries, mes manquements, mes vilénies, dans le but de noircir mon tableau trop propre.

Une fois la sidération passée (j’en rajoute un peu), une question demeurait : à quel moment est-ce devenu une insulte ? Depuis quand la gentillesse, la générosité et l’empathie sont-elles des valeurs ringardes ?

Entre les lèvres de certaines personnes, le terme se faufile avec mépris, et s’acoquine avec la naïveté, la faiblesse ou la mièvrerie. La tare est installée dès la naissance chez les simples d’esprit. Les gentils vivent dans l’illusion et le déni, la réalité ne peut générer que lassitude et cynisme.

Je crois tout le contraire

Je crois que, dans notre époque dépourvue de nuances et pourvue de réseaux sociaux, conserver son empathie et sa générosité requiert un vrai effort. Certains jours, il serait plus facile de verser dans le cynisme et la misanthropie, et de partir élever des moutons dans les Pyrénées.

Je crois surtout que la bienveillance est l’arme des vrais lucides. De ceux qui savent, parce qu’ils s’y sont frottés, que la vie n’est pas une histoire qui finit bien. Pour affronter la condition humaine, on n’a rien trouvé de mieux que les autres. Et les relations avec les autres, contrairement aux moutons dans les Pyrénées, ne s’élèvent pas avec de l’herbe fraîche, mais avec du respect et de la compréhension.

Je crois enfin que c’est une chance. S’émerveiller d’une attention, être touché par un geste généreux, ne pas chercher le vice derrière le sourire, prendre le risque de se cogner à la déception, se réjouir sans amertume, garder foi en l’humain, malgré tout.

Personne n’est « que » bienveillant. L’être humain est riche et complexe, et ne peut se résumer à un qualificatif. Pourtant, la prochaine fois que l’on me traitera de « bienveillante », je dirai merci. Ne serait-ce que pour donner à mon interlocuteur l’impression de l’avoir été avec moi, bienveillant."

