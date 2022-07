Débarqué du gouvernement, Damien Abad retrouve (discrètement) les bancs de l’Assemblée

Un retour en catimini. Pas un mot à la presse. Damien Abad s’astreint à une diète médiatique. Beaucoup le lui ont conseillé. “Il est arrivé, s’est assis et est reparti”, raconte un député présent en début de semaine dans l’enceinte de l’hémicycle. Nommé ministre des Solidarités en mai, l'ex-LR Damien Abad a quitté le gouvernement début juillet, après l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris pour tentative de viol. Les "conditions de sérénité" n'étaient "plus présentes", avait dit Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Réélu dans l'Ain aux législatives de juin, Damien Abad a donc repris son costume de député, désormais apparenté au groupe LREM.

"La question se pose sur le plan moral"

“Il est parlementaire, élu de la Nation, ce n’est pas à nous de nous transformer en tribunal”, estime le porte-parole du groupe socialiste Arthur Delaporte. “Il n’est pas condamné, donc voilà”, renchérit sa collègue RN Laure Lavalette.

Mais le retour d’un élu contre qui une femme a porté plainte pour tentative de viol met mal à l’aise plusieurs députés. La socialiste Christine Pires Beaune reconnaît qu’il est parfaitement légal que l’ancien ministre réintègre l’Assemblée. "La question se pose sur le plan moral", poursuit-elle. "À sa place, je pense que je serais restée chez moi, et je ne remets pas en cause la présomption d’innocence”. Une question d’exemplarité du personnel politique. Féministe, l’insoumise Clémentine Autain se dit choquée. “Les faits reprochés à monsieur Abad sont d’une extrême gravité (..) ça ne passe pas comme une lettre à la poste de le voir là.”

Aucune remarque de travers, selon un proche de l’ancien ministre

Dans l’entourage de Damien Abad, on se félicite au contraire que ce retour se soit fait sans chahut. “Ni en réunion de groupe, ni dans l'hémicycle”. On évoque même des mots réconfortants y compris venus des rangs LR. Aux antipodes des propos sans pincettes du patron des députés de droite : "Ce n’est plus notre sujet, mais celui du groupe majoritaire", lâche Olivier Marleix. "J’ai lu dans la presse que les députés LR étaient embarrassés, ils sont plutôt débarrassés.”

Coté majorité, c’est silence radio, on fuit les micros, mais un cadre admet en privé que la situation pose question. "S'il y avait des interpellations en interne, une décision sera prise collégialement (..). Pour l'instant, il faut vivre avec."