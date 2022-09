Viser la neutralité carbone d'ici 2035 : le nouvel objectif des vins de Bourgogne

Lors de la conférence des vins de Bourgogne ce mercredi, les professionnels ont annoncé qu'ils allaient viser la neutralité carbone d'ici à 2035, soit bien avant l'objectif national fixé à 2050. "Nous visons la neutralité carbone à l'horizon 2035," a indiqué Laurent Delaunay, président délégué du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB).

De quelle manière ?

L'interprofession explique pouvoir réaliser cet objectif grâce au "travail préparatoire de l'Adelphe", une société à but non lucratif qui a pour but d'aider les entreprises à réduire l'impact de leurs emballages sur l'environnement. Dès octobre prochain, plusieurs ateliers - six au total - auront lieu. Ils aborderont la question des emballages, des transports et de l'énergie. Selon Laurent Delaunay, une réunion aura ensuite lieu en juillet prochain, pour établir "un plan d'action".

Pour quel objectif ?

L'objectif précis est de réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre de la viticulture en Bourgogne d'ici à 2035. Cela permettrait d'atteindre le "socle incompressible d'émissions en dessous duquel l'activité viticole est impossible", précise Jean-Philippe Gervais. Le directeur technique au BIVB explique que ce seuil d'environ 40 % pourra être "compensé par la plantation de haies, de couverts végétaux, de forêts".

Réduire les emballages

Le secteur auquel les professionnels veulent s'attaquer en priorité est celui des emballages. Ils représentent 34 % des 380.000 tonnes d'émissions de CO2 de la Bourgogne viticole, devant le fret (13 %), selon des chiffres du BIVB. "Un des axes principaux est le poids des bouteilles", indique Laurent Delaunay. Lui-même est négociant bourguignon et possède une marque languedocienne, "Les Jamelles". Celle-ci a réduit "en dix ans de 200 g, sur un total de 700, le poids de ses bouteilles", a-t-il assuré. "Et nous n'avons eu aucun commentaire négatif, il s'agit de faire du luxe sobre."