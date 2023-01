Vivienne Westwood en 5 actes

La boutique Sex à Londres

C’est avec son mari et futur manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren que Vivienne Westwood lance la boutique Sex sur King’s Road à Londres en 1976. C’est là que le couple va poser les bases d’un style nouveau, le punk. Malcolm voit dans ce nouveau mouvement de jeunesse une bonne manière de diffuser ses idées situationnistes et d’appliquer les préceptes de Guy Debord. Vivienne, elle, embrasse ce grand mouvement de liberté à la fois contestataire et résolument provocateur pour définir la mode du No Future, faisant tabula rasa de l'utopie hippie. Ils travaillent d’abord tous les deux sur un premier t-shirt manifeste : « You're gonna wake up one morning and know what side of the bed you've been lying on ».

Alors que les Sex Pistols deviennent le groupe anglais de l’année 1977, leur soudaine notoriété permet à Vivienne Westwood de s’exprimer à travers eux : chemises en toile de parachute, confectionnées avec des légendes tirées des romans d'Alex Trocchi sur la poitrine, chemises aux slogans provocateurs ou encore éléments fétichistes et bondage, tout y passe. Elle se fait rapidement remarquer dans le milieu de la mode. Dans les années 80, elle fera évoluer son style dans des territoires plus expérimentaux.

Malcolm McLaren et Viviane Westwood devant le Bow Street Magistrate Court, après avoir été mis en liberté sous caution pour s'être battus. © Getty - Bill Kennedy/Mirrorpix

Enfermée dans une cage géante

En avril 2019, Julian Assange est accusé d’espionnage par les États-Unis, pour avoir diffusé des milliers de documents classifiés sur son site Wikileaks. Il est emprisonné à Londres, et risque d’être extradé outre-Atlantique pour purger une peine de 175 ans de prison. Le 21 juillet 2020, pour le défendre et pour la liberté d’expression, la créatrice de mode, vêtue d'un tailleur jaune et enfermée dans une cage géante, proteste contre le projet d'extradition du hacker, détenu par les autorités britanniques, devant le tribunal d'Old Bailey à Londres.

Julian Assange a demandé une permission de sortie pour assister aux obsèques de la créatrice, qui était l’un de ses plus grands soutiens : « Vivienne était une Dame et un pilier de l'anti-establishment. Audacieuse, créative, réfléchie, et bonne amie. Le meilleur de la Grande-Bretagne. Elle nous manquera terriblement, à moi et à beaucoup d'autres » a-t-il déclaré.

Réchauffement climatique

Durant sa carrière, Vivienne Westwood a souvent profité de ces prises de parole, lors de remises de prix notamment, pour faire passer ses messages. Comme en Italie lorsqu’elle reçoit le Prix d'excellence du Ischia Film & Music Global Fest en 2017 : « La mode m'ennuie, je me sens beaucoup plus concernée par la santé de notre planète. Il nous reste à peine une génération pour changer les choses avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons un énorme problème à l'échelle de la planète : les pouvoirs publics n'écoutent pas les scientifiques. Il nous reste à peine 20 ans pour changer les choses, ou nous allons atteindre un point de non-retour - tous les territoires en dessous de Paris vont devenir inhabitables. D'ici la fin de ce siècle, nous ne serons plus qu'un milliard sur Terre ». Elle crée également un blog qu’elle met régulièrement à jour, Climate Revolution, pour alerter sur les questions climatiques.

Vivienne Westwood et Yves Saint Laurent - Défilé Haute Couture printemps été 1992 à Paris. © Getty - Bertrand Rindoff

No Fun, No Fur

En 2007, Vivienne Westwood annonce qu’elle n’utilisera plus de fourrure dans ses prochaines collections. Elle rejoint l’association PETA qui lutte contre la maltraitance animale et le rang d’autres designers anti-fourrure comme Tommy Hilfiger, Calvin Klein ou encore Stella McCartney.

Debout sur un blindé

En septembre 2015, toujours aux avant-postes et à l’avant-garde, Westwood, et un groupe de militants écologistes partent manifester debout sur un blindé devant la maison de vacances de David Cameron pour protester contre sa politique sur le gaz de schiste.

A l'exposition Vivienne Westwood AW20/21 lors de la London Fashion Week à la Serpentine Gallery le 13 février 2020 à Londres. - Dave Benett

Le sens de la formule

Au-delà de son goût pour la provocation et pour l’avant-garde, Vivienne Westwood avait également le sens de la formule. Petits extraits choisis : « Les jeunes ont besoin de discipline et d'une bibliothèque pleine » ; « Vous avez une vie plus intéressante si vous portez des vêtements impressionnants » ; « Je n'essaie pas de faire quelque chose de différent, j'essaie de faire la même chose, mais d'une manière différente » ; « La seule raison pour laquelle je suis dans la mode est de détruire le mot « conformité. »

Décédée jeudi dernier à l’âge de 81 ans, la créatrice de mode laisse derrière elle une empreinte indélébile sur l’univers de la mode, mais aussi le souvenir d'une vie faite de convictions et d’engagements. Deux semaines seulement avant sa mort, elle avait confié les clés de son empire commercial estimé à 70 millions de livres sterling à Jeff Banks, son mari.