"Vivre la course en réel" : avant le départ de la Route du Rhum, des fans de Virtual Regatta racontent

Pendant ces quelques jours de Route du Rhum, ils ne quitteront pas leur téléphone portable. Cette fois encore, des milliers de personnes, partout dans le monde, vont participer à la course virtuellement, sur Virtual Regatta. Si vous n'avez jamais ouvert cette application, imaginez-vous sur un bateau, naviguer en pleine mer, avec pour objectif d'avancer le plus vite possible en fonction de la météo, comme dans la réalité.

Virtual Regatta a été lancé en 2006 par Philippe Guigné, à l'occasion de la Route du Rhum. Le jeu propose de participer virtuellement et en temps réel aux courses de voile les plus célèbres (The Ocean Race, Vendée Globe, Transat Jacques-Vabre, Route du Rhum, etc.). Il réunit des milliers de joueurs et simule les conditions météorologiques que rencontrent, au même moment, les skippers en mer. Depuis 16 ans, les passionnés attendent chaque course avec impatience. Cinq d'entre eux nous racontent.

"Le côté réel du jeu et de la météo"

Emmanuel, météorologue dans les Deux-Sèvres, a découvert Virtual Regatta en 2008. "C'est une collègue qui m'a conseillé d'essayer. J'ai pris la course en cours de route, et ça m'a plu tout de suite", raconte-t-il. Lui qui connait le ciel et ses aléas par cœur apprécie "le côté réel du jeu et de la météo". "Il y a le côté stratégique des prévisions météo, et forcément, il faut chercher les meilleurs prévisions pour avancer au mieux", relève-t-il. Des données et des compétences qui lui ont permis de remporter la transat Jacques-Vabre en 2013, devant près de 80.000 personnes. "À un moment donné j’ai passé l'Équateur en 30e position… sur les trois derniers jours, j’avais vu une possibilité de formation d’une dépression, j’ai tenté et ça marché", se souvient celui qui part cette année encore avec un bateau aux couleurs de France Bleu.

L'immersion est également ce qui plaît a Maxime. Le jeune homme a eu l'occasion de vivre la course en réel, "avec ma tante, en se levant tôt pour aller voir les bateaux de la Route du Rhum". Il s'est ensuite mis à Virtual Regatta avec le Vendée Globe de 2008, à 11 ans. Aujourd'hui, il dit apprécier "jouer entre amis, et avoir l'impression de vivre la course en réel."

"Pour performer, on se lève tôt et on se couche tard"

Comme Emmanuel et de nombreuses personnes inscrites sur Virtual Regatta, Maxime regardera cette fois encore son téléphone "plusieurs fois par jour". "Quatre fois par jour, au moment des mises à jour météo", précise de son côté Sabine, passionnée de voile. Elle est même capable de mettre le réveil pour se lever en pleine nuit "quand il y a un événement particulier". "Pour performer, on se lève tôt et on se couche tard", résume-t-elle.

À la tête de l'équipe "Black Sailing Project", qui rassemble 40 joueurs, Baptiste se prépare aussi à affronter plusieurs nuits courtes. Il s'est lancé dans Virtual Regatta en 2012, après un dîner entre amis, et n'a jamais arrêté. "On se lève à 5 heures du matin et on fait nos derniers réglages vers une heure du matin", explique-t-il. Une gestion du sommeil qui s'approche de celle de la course réelle, même si les skippeurs dorment beaucoup moins.

L'occasion d'en apprendre plus sur le milieu

Baptise a fait de la régate à haut-niveau, alors il a "vite compris le sens du jeu". En revanche, pour progresser, "j’ai dû apprendre beaucoup de choses dans le domaine de la course au large, comme l’utilisation des routeurs et l’étude approfondie de la météo. J’ai du me mettre au niveau et apprendre tout ça”, explique celui qui reconnaît ne pas avoir été "très brillant" les premières années.

Pour le météorologue Emmanuel, jouer à Virtual Regatta a également été l'occasion d'en apprendre plus sur le milieu de la voile. Et pour la passionnée de voile Sabine, c'est l'inverse, parce que le jeu requiert d'autres compétences. "C’est indispensable de s’y connaître au moins un peu en météo. Il ne faut pas toujours foncer tête baissée en faisant comme le routeur nous dit d’aller", explique Emmanuel. Justement, Maxime a "appris à regarder les tendances météos pour anticiper les trajectoires", tout comme Sabine qui depuis qu'elle joue, "s'intéresse aux routeurs météo", et s'est "un peu spécialisée" sur le sujet.

"Au début, j'ai joué tranquillement..."

Sur la course, à seulement 17 ans, Augustin est "coach" d'une centaine de personnes, réunies dans son équipe "LSV". Le lycéen en classe de terminale est tombé dans le bain de la course virtuelle en 2017, à 12 ans. "Au début, j'ai joué tranquillement. Et puis depuis 2021, je joue plus sérieusement", explique celui qui désormais cours "avec plusieurs routeurs et en faisant des analyses météos".

Rien d'étonnant pour un jeune passionné par la voile, "coach", donc, et plus jeune membre de l'équipe "LSV". "J'ai invité des personnes de différents niveaux, et de tous horizons", raconte Augustin. L'équipe est 14e mondiale. Mais cette année pour la Route du Rhum, il ouvrira un peu moins souvent son application que d'habitude, car pas question de délaisser les cours.

Esprit de compétition

Emmanuel, déjà vainqueur d'une transatlantique, s'est hissé à plusieurs reprises dans le top 10 des courses auxquelles il participe. Il n'est pas le seul à viser une très bonne place cette année. L'équipe de Baptiste comporte "sept joueurs dans le top 50 monde". "Et nous faisons partie des cinq meilleures équipes du monde", renchérit-il.

Sabine, avec son bateau "Dame2Lotus", est de son côté en 15e position du challenge des courses en Imoca de la saison : "Alors je veux performer sur la Route du Rhum pour rester dans le top 50, même si il y aura des très forts." Même s'ils se sont inscrits au départ pour le plaisir, au fil de leur progression, leur envie de gagner augmente.

Les résultats du challenge Imoca 2022, sur Virtual Regatta, avant le départ de la Route du Rhum. - Capture d'écran

"À force d’échanger, ça devient des copains voire des amis"

Mais surtout, jouer à Virtual Regatta est l'occasion de faire des rencontres, confirment unanimement ces joueurs assidus. "À force d’échanger, ça devient des copains voire des amis", confie Baptiste. Emmanuel a lui aussi rencontré pendant la course virtuelle des amis qu'il voit régulièrement aujourd'hui.

"Moi, j'ai même rencontré mon voisin d'abord dans Virtual Regatta, avant de me rendre compte qu'il habitait à côté de chez nous", s'amuse Sabine. Et ce côté collectif, l'enseignante l'utilise avec sa classe de CM2. Pendant cette transatlantique, ses élèves suivront chacun un skipper.