La Première ministre Élisabeth Borne a dévoilé ce mardi le projet de réforme des retraites . Dans la foulée, et pour ne pas lui laisser la moindre bouffée d'oxygène, les syndicats, qui se sont réunis en intersyndicale dès mardi soir, appellent à manifester le 19 janvier. De leur côté, les partis politiques de gauche ont déjà donné rendez-vous aux opposants à la mère des réformes du second quinquennat de Macron. Voici le calendrier des mobilisations contre la réforme des retraites.

Dès ce mardi soir, un meeting commun de la Nupes

La Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (Nupes) organise un rassemblement le soir même des annonces du gouvernement. Un meeting commun à Paris, avec Marine Tondelier, cheffe du parti Europe-Ecologie Les Verts (EELV), Fabien Roussel, chef du Parti Communiste Français (PCF), Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, chef des députés socialistes, et Léa Filoche, coordinatrice nationale de Génération.s.

"Les syndicats montent un front uni, la gauche doit l’être aussi. Avec les gens et contre les forces de l’argent. Pour résister, et pour ranimer une espérance : les Français ne sont pas seulement contre la retraite à 65 ans. Ils sont aussi pour le droit au bonheur", estime le député Insoumis François Ruffin.

La Nupes prévoit aussi des meetings partout en France, à partir du 17 janvier prochain à 19h00 à Paris, pour s'opposer à cette réforme qu'elle juge "injuste et inefficace".

Les syndicats dans la rue le 19 janvier

Les organisations syndicales, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU, veulent donner le coup d'envoi des mobilisations. Ils organisent une première journée de manifestation le 19 janvier. Elle doit donner "le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée", affirment dans un communiqué commun ces huit syndicats.

Sur France Inter samedi 7 janvier, le patron de la CGT Philippe Martinez a ironisé sur l'"exploit" de l'exécutif qui rassemble les syndicats dans l'action pour la première fois depuis douze ans. "Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait de fortes mobilisations", estime-t-il.

L'entrée des syndicats dans ce conflit est un enjeu majeur, estime sur France Inter Benoit Teste, de la FSU. "On va caler des temps forts de mobilisation avec des grèves, mais aussi des rassemblements, la possibilité d'avoir des manifestations le week-end. Avoir des modalités d'action qui permettent à tout le monde de s'inscrire dans ce mouvement", explique-t-il. Il faut, selon lui, "trouver une date rassembleuse qui appellera des suites et s'inscrira dans un plan d'action qui permettra de monter en puissance pour mettre la pression", prévoit Benoit Teste". "On est bien déterminés à jouer cette partie jusqu'au bout", poursuit-il.

LFI organise une "marche pour les retraites" le 21 janvier

La France Insoumise aussi prévoit de se mobiliser avec notamment une "marche pour les retraites" prévue le 21 janvier. "Nous refusons que le gouvernement essaye de faire travailler les gens plus longtemps pour faire des économies alors que pour beaucoup cela va signifier le cimetière ou la misère", estime mardi 10 janvier Mathilde Panot lors d'une conférence de presse à l'Assemblée Nationale.

Les syndicats de la RATP ou de la SNCF prévoient également de se mobiliser, mais attendaient les annonces du gouvernement et de l'intersyndicale pour statuer sur une date.