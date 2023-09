Voici le palmarès des villes où il est le plus agréable de se déplacer en marchant

Dans cette étude, présentée comme un "outil collaboratif, destiné à mesurer le ressenti des piétons et visant à améliorer leur qualité de vie dans le paysage urbain", a rassemblé 42.400 questionnaires complets, sur plus de 4.600 communes françaises de toutes tailles. Rien d'exhaustif donc, mais de quoi obtenir un état des lieux assez précis du ressenti des marcheurs urbains sur leurs villes et villages.

Un ressenti encore assez médiocre : au global, la note nationale moyenne est de 9,2/20. Le collectif "Place aux piétons" estime qu'il faut encore "des mesures supplémentaires dans toutes les localités évaluées pour faciliter les déplacements à pied". Par rapport au baromètre précédent, en 2021, "les citoyens attendent encore beaucoup en matière d'aménagement d'itinéraires piétons sécurisés, de sécurisation des trottoirs ou encore d'élimination du stationnement sauvage sur les espaces piétons".

Le baromètre a également classé 236 communes en particulier, avec des notes de A+ à G, selon que la commune fait ou non des efforts pour faciliter la vie aux piétons.

Un tableau assez sombre

Seules quatre de ces 236 communes obtiennent la note maximale (A+) : Acigné (Ille-et-Vilaine), Coudekerque-Branche (Nord), Dainville (Pas-de-Calais) et Magny-les-Hameaux (Yvelines). Et deux écopent de la pire note : Marseille (Bouches-du-Rhône) et Villejuif (Val-de-Marne).

Parmi les départements qui comptent le plus de communes dans ce palmarès, l'Ille-et-Vilaine est en tête, avec 18 villes et villages salués, dont le chef-lieu Rennes qui obtient une note plutôt positive : C. Aucune des communes du département recensées n'a de note inférieure à D.

Côté régions, c'est l'Île-de-France qui comprend le plus de communes citées dans le palmarès, mais plus de la moitié ont de mauvaises notes (de D à G). Par comparaison, sur les 33 communes de Bretagne notées, plus de la moitié sont jugées "marchables", classées de A+ à C. Les Français qui ont participé au palmarès sont aussi particulièrement sévères avec l'Occitanie, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine ou le Grand-Est, dont la grande majorité des notes est assez mauvaise.

Plus précisément, les répondants dénoncent largement (pour 70 % d'entre eux) une absence d'aménagements assurant le confort des piétons, 69 % une absence de signalétique favorisant leurs déplacements. Environ 58 % estiment que la circulation des véhicules motorisés est gênante, 45 % évoquant des conflits fréquents entre piétons et conducteurs, 43 % des conflits entre piétons et cyclistes.