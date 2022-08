Allocation de rentrée scolaire : quels sont les montants versés à partir du 16 août ?

Comme l'ensemble des produits, les fournitures scolaires sont soumises à l'inflation. Pour compenser cette hausse des prix, les parlementaires ont voté début août la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire de 4%. Cela représente entre 15 et 16 euros de plus par enfant. Si la somme de base sera versée par les Caisses d'allocations familiales (CAF) ou la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) mardi 16 août, la revalorisation le sera entre le 18 août et le 5 septembre.

4% supplémentaires

L'allocation concerne tous les enfants de 6 à 18 ans (au 31 décembre 2022) scolarisés, apprentis ou pris en charge dans un établissement d'accueil spécialisé, précise le site de la CAF . Le montant dépend de leur âge. Il est cette année de 392,05 € pour les 6-10 ans, de 413,69 € pour les 11-14 ans et de 428,02 € pour les 15-18 ans. Le supplément de 15 à 16 euros lié à la revalorisation et inclus dans ce moment total sera versé dans un second temps.

Pour en bénéficier, les ressources annuelles du foyer (calculées à N-2) ne doivent pas dépasser un certain plafond : 25.370 € si un enfant à charge, 31.225 euros si deux enfants à charge, 37.080 si trois enfants à charge, puis 5.855 € par enfant en plus.

Quelles sont les démarches à faire ?

Si vous êtes allocataire et que vos enfants auront entre 6 et 15 ans au 31 décembre 2022, vous n'avez aucune démarche à faire. Si votre enfant de moins de six ans est inscrit au CP, un certificat de scolarité doit être demandé à l'établissement et transmis à la CAF. En revanche, pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, il est nécessaire de déclarer que l'enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage, sur le site de la CAF (espace personnel).

Enfin, pour les responsables légaux non allocataires, Il faut télécharger et renvoyer une attestation, disponible dans la rubrique " Aides et démarches " du site. Malgré ce petit coup de pouce supplémentaire, le montant compense à peine l’inflation qui tourne autour de 6% sur un an. Dès le mois de juin, la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) alertait sur la hausse des prix des fournitures scolaires, estimé de 10 à 40% selon les produits.