Voici les villes les plus agréables du monde, à en croire le classement de The Economist

C'est une domination européenne. Six villes d'Europe font partie des dix premières du classement des villes les plus agréables, selon une étude réalisée par Economist Intelligence Unit, une cellule d'analyse affiliée au magazine anglais The Economist. Les responsables de l'étude s'appuient sur différents facteurs (stabilité, environnement, offre de santé, éducation, offre culturelle et infrastructures) et calculent une note sur 100. Au niveau mondial, l'indice moyen est de 73,6 sur 100, proche du niveau d'avant pandémie qui était à 75,9 sur 100.

Le classement est largement chamboulé par un "retour à la normale" lié à la fin des restrictions sanitaires et confinements. Ainsi, Vienne reprend la tête cette année, devant Copenhague. Hors Europe, le Canada a trois villes parmi les dix premières. Kiev est exclue du classement en raison du contexte d'invasion russe, et Moscou dégringole. Paris, en revanche, se place en 19ème position.

Une note de 99,1 pour Vienne

Que vaut à Vienne cette première place (pour la troisième fois, après 2018 et 2019) dans ce classement qui compte 172 villes ? Une qualité de vie optimale avec des notes de 100 sur 100 en stabilité, offre médicale, offre éducative et infrastructures, et 96,3 en offre culturelle et environnement, ce qui donne une note globale à 99,1 sur 100.

Derrière la capitale autrichienne, on retrouve Copenhague au Danemark en deuxième place, puis troisième ex-aequo Zurich en Suisse et Calgary au Canada. Deux autres villes canadiennes sont parmi les dix premières, Vancouver (5e) et Toronto (8e). Et deux autres villes hors Europe se partagent la 10e place : Osaka au Japon et Melbourne en Australie.

L'ancienne numéro 1 en 2021 en revanche, Auckland en Nouvelle-Zélande, dégringole à la 33e place en raison des confinements à rallonge pour lutter contre le Covid-19.

Vienne est tête des villes les plus agréables au monde, selon ce classement © Radio France

Deux villes françaises dans le classement

Comme l'année dernière, Paris fait partie du classement, à la 19e position et en progression. La capitale a pris 23 places en un an. Lyon est l'autre ville, en 25e position contre 37e en 2021. Là aussi, on trouve un effet post-covid, avec la réouverture des musées et de façon plus globale de toute la vie culturelle.

Paris s'en sort plutôt bien, comparé à d'autres grandes villes européennes : Bruxelles (24e), Manchester (28e), Londres (33e), Barcelone (35e), Madrid (43e), Reykjavik (48e), Milan (49e), Athènes (73e)

Moscou chute

De la même manière que la pandémie, la guerre en Ukraine a un impact direct sur le classement. Kiev notamment, en est directement exclue. "L'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis à mal la stabilité de nombreuses villes. Les villes d'Europe de l'Est ont reculé dans le classement en raison de l'augmentation des risques géopolitiques", explique Upasana Dutt, responsable de l'étude. Les villes russes voient leurs scores baisser fortement. Moscou par exemple, qui ne figurait déjà pas dans le haut du classement, passe de la 65e à la 80e place.

Dans le bas du tableau, les villes les moins vivables du monde selon l'Economist Intelligence Unit sont les grandes villes les plus instables et violentes au monde, où le système de santé est aux abois et où la vie culturelle est limitée. Téhéran (Iran) est à la 163e position avec un indice moyen de 44 sur 100, Karachi (Pakistan) est 168e, et sans surprise, les trois derniers dans l'ordre : Tripoli en Lybie (170e), Lagos au Nigeria (171e) et Damas en Syrie (172e).