Voile : la Golden Globe Race, un tour du monde en solitaire et sans escale à contre-courant de la modernité

C’est un retour aux sources comme on n’en fait plus ! Seize marins vont faire le tour de la planète sur des bateaux vieux de plus de trente ans et sans aucune assistance électronique, comme en 1968, date du premier tour du monde jamais organisé. Ils participent à la deuxième édition de la Golden Globe Race, partie ce dimanche des Sables d’Olonne.

Ce concept a séduit l’un des deux Français sur la ligne, Arnaud Gaist. Il nous lance un "bienvenue à bord" en nous accueillant sur son bateau. "C’est un salon en fait", explique-t-il en décrivant l’intérieur très cosy de son navire. "C’est du bois et des tissus." Rien à voir avec l’intérieur épuré, voire austère, d’un bateau de course moderne.

Arnaud Gaist qui n'a jusque là passé que quelques semaines seul en mer sur son bateau, est parti pour plusieurs mois. © Radio France - Jérôme Val

"Dans la zone où on est, il y a à peu près 2m²", poursuit cet ancien photographe. "D’un côté, vous avez la table à carte où je vais faire ma navigation à l’ancienne. Et l’autre, ma cuisine et là-aussi ce sera à l’ancienne." Tout à l’ancienne : dans cette course, aucun concurrent n’a de moyen moderne de navigation : pas de GPS, pas d’électronique, pas d’ordinateur. Tout se fait au sextant et à la carte marine. "Le GPS s’est démocratisé et on s’est habitués au confort d’un point absolument précis", regrette Arnaud Gaist. "Avec un sextant, c’est beaucoup plus dur, moins précis et on n’est jamais sûr de l’endroit où on arrive."

"Sentiment de liberté"

Et pour beaucoup, il a même fallu apprendre son maniement. "Je suis de la génération GPS", plaisante Damien Guillou, l’autre concurrent français qui fêtera ses 40 ans pendant la course. "J’ai trouvé un super bon professeur, j’ai pris des cours, j’ai fait des exercices. J’ai travaillé comme ça pendant un an. Ça me donne un sentiment de liberté car on est capable de faire un tour du monde sans électronique. Et quand je regarde tous les marins en France, il n’y en a quasiment aucun qui peut le faire et qui ose le faire."

C’est donc un départ comme aux origines. Quand en 1968 est organisé le premier tour du monde à la voile en solitaire : neuf partants depuis l’Angleterre (dont Bernard Moitessier qui a préféré prolongé sa "longue route"). Un seul arrivera à bon port : l’Anglais Robin Knox-Johnston, après 312 jours seul en mer. À 83 ans aujourd’hui, il se félicite que son héritage ait survécu à la technologie. "Lorsque nous sommes partis en 1968, aucun de nous ne savait si c'était possible", se souvient cette légende de la course au large. "En 1969, nous savions que ça l'était et c'est moi qui l'ai montré. Depuis, il y a bien sûr des évolutions mais à la fin, c'est l'humain qui compte. C'est dans la tête que ça joue et ça, ça n'a pas changé."

Les concurrents partent en totale autonomie pour plusieurs mois, notamment en eau potable © Radio France - Jérôme Val

Un demi-siècle plus tard, la Golden Globe Race renaît et à l’ère moderne, elle demeure un OVNI avec ces bateaux qui doivent avoir été construits selon des plans datant d’avant 1988. Damien Guillou est un préparateur reconnu de monocoques pour le Vendée Globe, les fameux Imoca et leurs grands foils. Il a accompagné notamment le projet de Kevin Escoffier en 2020 (sur PRB, le même sponsor que sur cette course). "Ce tour du monde devrait se faire à 5,5 nœuds de moyenne, à peu près 10 km/h", explique le Finistérien. "Un Imoca dernière génération le fait à 25 nœuds, 50 km/h. La différence est monstrueuse. Ce ne sont pas les mêmes sensations mais c’est le même boulot de marin. On peut prendre autant de plaisir à bien faire marcher un bateau lent que de faire voler un Imoca. Je peux comprendre que ce ne soit pas le cas de tout le monde mais j’aime bien."

Conséquence : tous ces marins vont passer plus de 200 jours en mer, presque coupés du monde. "Je ne dirais pas que ça me plaît trop mais je ne suis pas contre", rigole Simon Curwen, un Britannique installé dans le Morbihan. "Nos journées seront très remplies même si la course dure sept-huit mois : il faut faire avancer le bateau le plus vite possible et s’entretenir soi-même en mangeant et en buvant suffisamment. J’emmène 400 litres d’eau et 350 kilos de nourriture."

"Découvrir la boussole intérieure"

"C’est un challenge très grand pour se découvrir soi-même, ses faiblesses comme ses forces", renchérit la Sud-Africaine Kirsten Neuschäfer, seule femme au départ. "On est trop dans les écrans tout le temps dans cette vie moderne et j’aimerais découvrir cette boussole intérieure, ce GPS intérieur."

La Sud-Africaine Kirsten Neuschäfer est la seule femme au départ de cette deuxième édition de la Golden Globe Race. © Radio France - Jérôme Val

C’est ce qu’a fait Jean-Luc Van Den Heede. À 74 ans, il avait remporté la première édition de la Golden Globe Race il y a quatre ans, en 211 jours et 23 heures. Pour ce marin, qui a effectué plusieurs tours du monde, cette course atypique est une aubaine alors que les bateaux les plus modernes coûtent des millions d’euros. "Tout le monde a une chance de gagner au départ. Ce n’est pas une question de budget mirobolant. Sur le marché de l’occasion, ces bateaux valent entre 20 000 et 100 000 euros et les concurrents ont des budgets de 200 000 ou 300 000 euros. Ce n’est pas une course à l’argent et au toujours plus. La compétition est un jeu et le jeu est marrant si on une chance de l’emporter. Sinon, il faut faire autre chose."

La Golden Globe Race a poussé son penchant vintage très loin : interdiction des appareils photos numériques et les concurrents ne peuvent écouter de la musique que sur des cassettes audio ! Simon Curwen, le Britannique francophone, a prévu d’en emmener 200, des Doors à Eric Clapton. De la musique "à l'ancienne" là encore !