Voiture-bélier, tirs de mortiers : ce que l'on sait sur l'attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses

Dans un contexte extrêmement tendu en France suite à la mort de Nahel, la nuit dernière a été marquée par l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne. La Première ministre Elisabeth Borne s'est élevée contre des "faits intolérables", promettant dans un communiqué que "les coupables seront poursuivis avec la plus grande fermeté". " Tout sera mis en œuvre pour confondre les auteurs et les traduire devant la justice ", a de son côté déclaré le procureur de Créteil, Stéphane Hardouin, dénonçant des faits d'une "gravité extrême ". Voilà ce que l'on sait sur cette attaque.

"Le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon"

Vers 01h30, dans la nuit de samedi à dimanche, alors que le maire de ce chef-lieu d'arrondissement du Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun (LR), se trouvait dans son Hôtel de ville, des émeutiers ont lancé une voiture-bélier sur sa maison. Ils ont mis le feu à ce véhicule, ce qui a enflammé celui du maire : "Selon les premières constatations, le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon (...) un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca-cola", a déclaré le procureur de Créteil, qui s'est rendu sur place. Stéphane Hardouin a également précisé que "ce véhicule a été stoppé par un muret avant d'atteindre la véranda de la maison, de sorte que seul heureusement le portail d'entrée a été touché, ainsi que le véhicule de la famille."

La famille du maire obligée de fuir sous les tirs de mortiers

Entendant du bruit et voyant des flammes, l'épouse et les enfants du maire ont alors pris la fuite dans leur jardin, derrière la maison. Sous les tirs de mortiers, l'épouse de l'édile a fait passer ses deux enfants de 5 et 7 ans par-dessus le mur qui les sépare du jardin de leur voisine. L'un de ses enfants a été blessé, elle-même souffre d'une probable fracture du tibia, selon le procureur de Créteil.

Au petit matin de dimanche, le pavillon de banlieue du maire, gardé par la police, portait les stigmates de l'attaque, avec un portail enfoncé et une clôture noircie par les flammes, selon des images AFP et du journaliste indépendant Clément Lanot.

Enquête ouverte pour tentative d'assassinat

Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. En plus de l'enquête ouverte par le parquet de Créteil, Vincent Jeanbrun entend porter plainte pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation.

"Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d’assassinat", écrit-il sur Twitter, "ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je ne reculerai pas".

La mairie de la ville attaquée en début de semaine

La mairie de L'Haÿ-les-Roses a été attaquée dès le début des violences urbaines. Elle a été renforcée il y a trois jours par des fils barbelés et des barrières de sécurité pour empêcher les dégradations. La mesure avait fait l'objet d'un reportage, passé dans le 20h de France 2 ce samedi soir. Vincent Jeanbrun, qui est aussi porte-parole des Républicains, réclamait aussi depuis plusieurs jours dans les médias la mise en place de l'état d'urgence, mais il n'y avait eu aucune menace particulière à son encontre, selon son entourage. "Ces faits seront à relier aux dégradations et exactions commises sur la mairie de L'Haÿ-les-Roses ces dernières nuits", précise pour sa part le procureur de Créteil.

Elisabeth Borne fait passer un message : "Nous serons au côté des maires"

A la suite de l'attaque, Elisabeth Borne a assuré aux maires que le gouvernement ne "laissera passer aucune violence" et que "la plus grande fermeté" serait appliquée dans les sanctions. "Nous ne laisserons rien passer. Nous serons aux côtés des maires", a déclaré la cheffe du gouvernement dimanche après-midi, qui s'est rendue dans la ville apporter son soutien au maire Vincent Jeanbrun (LR), avec notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Invité de l'émission "Questions politiques" sur France Inter , Olivier Véran a dit ressentir "énormément de colère" et une "émotion très vive".