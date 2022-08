Voitures autonomes : la conduite "sans les mains" autorisée en France mais extrêmement encadrée

C’est un premier pas vers le développement des voitures autonomes. La réglementation change à partir du 1er septembre. Il sera désormais autorisé de conduire certains voitures autonomes de niveau trois sans les mains. C'est une évolution de taille mais pas une révolution car pour l'instant aucun dispositif n'est homologué en France. Mais les constructeurs devraient rapidement bouger.

Que change le décret qui entre en vigueur le 1er septembre ?

Commençons par un rappel. Il existe différentes échelles du système d'autonomie pour les voitures.

- Niveau 0 : il n'y a aucune autonomie.

- Niveau 1 : la voiture dispose d'aides, comme le régulateur de vitesse.

- Niveau 2 : des tâches sont automatisées, comme se garer, le freinage et le maintien sur la voie.

- Niveau 3 : la voiture est semi-autonome, peut accélérer, freiner et doubler, mais le conducteur doit rester attentif.

- Niveau 4 : l'attention du conducteur n'est pas requise et n'a pas besoin de se concentrer, sur certaines routes, il y a toujours un volant et des pédales

- Niveau 5 : la voiture n'a pas de volant ni pédale, l'attention du conducteur est inutile.

Jusqu'à présent seule la conduite autonome de niveau 2 était autorisée en France. Dorénavant les voitures avec un système de pilotage automatique de niveau 3 sont autorisées sur les routes françaises. Cela veut donc dire qu'on va pouvoir être amené à croiser des conducteurs qui n'ont pas les mains sur le volant. Mais cette scène va rester assez rare au moins dans les premiers mois.

Quelles voitures sont concernées ?

Aucun constructeur ne dispose des homologations "niveau trois" nécessaires en France. En Allemagne, pays précurseur, Mercedes a devancé Tesla cette année, et reçu l'homologation sur ses gammes Class S et EQS, où le système Drive Pilot est proposé en option. Ce sont deux modèles très chers, et ces Mercedes se comptent sur les doigts de la main. Ces modèles coûtent plus de 100.000 euros, auxquels il faut ajouter jusqu’à 7.500 euros d’option pour obtenir le système d’autonomie.

En France, il faudra encore un peu de temps avant que des voitures semi-autonomes arrivent en masse sur nos routes. Comme le note Auto Plus , "le système Mercedes a besoin d’une cartographie complète et spécifique, qui contient un scan 3D de toutes les routes qu’emprunteront les voitures en mode autonome". Une fois cette étape passé, l'homologation sera alors nécessaire. Interrogé par le journal Les Echos , le constructeur allemand ne donne pas de détail sur une futur date, la prochaine étape étant plutôt les Etats-Unis et la Chine : "Nous avons déjà engagé des discussions avec les autorités françaises, mais nous ne pouvons pas donner de calendrier".

Quelles routes sont concernées ?

Il y a plusieurs conditions : il sera possible de conduire une voiture autonome sur des routes avec des voies séparées (avec un terre-plein central par exemple), par beau temps, où les cyclistes et les piétons sont interdits. La vitesse maximale de la voiture sera limitée à 60 km/h. Pour être clair, il sera donc possible de conduire sans les mains que sur des grosses routes comme des autoroutes et des boulevards périphériques quand ils sont embouteillés.

Le conducteur pourra-t-il faire la sieste ?

La sieste au volant est interdite : il ne sera possible de détourner le regard, lire le journal, regarder une vidéo, répondre à des mails, d’après l’équipementier automobile Valeo. Il faut que le conducteur puisse être réactif à tout moment si la voiture le demande, et doit pouvoir intervenir en moins de dix secondes en cas de pépin. La voiture peut réaliser automatiquement des manœuvres, comme dépasser, accélérer et freiner.

Où en sont les constructeurs français ?

Aucun constructeur français ne propose de voiture avec la conduite autonome de niveau 3. Le groupe Stellantis (qui regroupe Citroën, Peugeot, Fiat et Jeep) compte lancer son premier système de conduite de niveau 3 d'ici deux ans, en partenariat avec l'allemand BMW. BMW, Hyundai, Stellantis ou Volkswagen ont des projets dans les cartons, note Les Echos. Notons que les célèbres voitures électriques Tesla sont considérées comme des voitures de niveau 2, où il est interdit de lâcher le volant. D'après l'Agence américaine de la sécurité routière (NHTSA), des Tesla sont impliquées dans 273 accidents aux États-Unis.