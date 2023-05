Voitures électriques : l'objectif des 100.000 bornes de recharge va être atteint, avec an et demi de retard

C'est un objectif, fixé par Emmanuel Macron, qui devait être atteint depuis depuis déjà un an et demi : avoir en France 100.000 bornes publiques de recharge pour les voitures électriques. Ce cap va être franchi seulement maintenant. En effet, l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere) annonce à France Inter que c'est ce vendredi que sera installée cette fameuse 100.000ème borne. Clément Molizon, délégué général de l'Avere-France, tient tout d'abord à préciser que cet objectif "avait été fixé initialement pour fin 2022" mais qu'il avait été avancé finalement à fin 2021. "Ce n'était pas atteignable, on s'en rend bien compte", confie-t-il.

Mais comment expliquer un tel retard ? Début février, Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises (PME), a évoqué lors d'un débat au Sénat "un contexte un peu difficile." Elle a cité notamment la pénurie de puces électroniques qui frappe l'industrie automobile depuis deux ans. Mais Clément Molizon met aussi en avant le temps que prend l'installation de telles bornes. Surtout sur la voirie : "Dès que vous impliquez du génie civil, dès qu'il y a un raccordement avec le réseau public, il faut ajouter un certain délai pour faire ces travaux." Il ajoute que cela "explique notamment que sur les autoroutes, on a des déploiements qui ont mis parfois plus d'un an, un an et demi, deux ans, parce que ce sont des déploiements majeurs avec des stations à très haute puissance."

Les 100.000 bornes sont "un objectif symbolique, on ne va pas s'arrêter là"

Quoiqu'il en soit, l'installation de ces bornes s'est considérablement accélérée ces derniers mois. "Avant le Covid, on installait 4000 points de charge par an. Depuis janvier 2023, on en installe 4000 par mois", détaille le délégué général de l'Avere-France. Et pour cause, Clément Molizon remarque un "dynamisme extrêmement important du marché de l'électromobilité." En effet, selon lui, on compte aujourd'hui en France en circulation plus d'1,2 million de véhicules électriques ou hydrides rechargeables. "Forcément, il faut les recharger." Il y a aussi des obligations explique le délégué général de l'Avere France : "On a un certain nombre de lieux sur lesquels il est obligatoire de déployer de la recharge", notamment les aires d'autoroute. D'ailleurs, toutes les aires des réseaux APRR et AREA sont désormais équipées, comme le demandait la loi. Les aires du réseau Sanef sont équipées à 85% et celles du réseau Vinci devraient toutes être équipées d'ici la fin 2023. Près de 90% des points de recharge proposent une charge lente, selon un baromètre de l'Avere, et moins de 7% proposent une puissance de charge supérieure à 150 kW, permettant la recharge complète des batteries d'un véhicule en quelques dizaines de minutes.

Étant donné que le nombre de voitures électriques en circulation en France va s'accroître dans les prochains mois et les prochaines années, Clément Molizon prévient : ce cap des 100.000 bornes était "fondamentalement un objectif symbolique, c'est un seuil, on ne vas pas s'arrêter là évidemment". Il explique que lors de "travaux prospectifs" a été identifié "un besoin entre 330.000 et 480.000 points de recharge d'ici la fin de la décennie". Il précise également que "le président de la République, lui même, en ouverture du mondial de l'automobile en octobre 2022, a fixé comme objectif 400.000 points de charge d'ici la fin de la décennie".

La France a le deuxième plus grand réseau de recharge en Europe

Malgré ce retard d'un an et demi, Clément Molizon affirme que la France est l'un des meilleurs élèves du continent en ce qui concerne le nombre de bornes. Selon lui, le pays "a le 2ème plus grand réseau de recharge en Europe, juste derrière les Pays-Bas, que l'on devrait très certainement être amené à dépasser dans les prochains mois parce qu'ils ont un territoire qui est évidemment plus petit que le notre. Et on est devant l'Allemagne, qui pourtant a plus de véhicules en circulation."

Mais pour continuer d'en installer, il va aussi falloir de la main d'œuvre. Selon Clément Molizon, "la mobilité électrique et la recharge font intervenir un grand nombre d'acteurs : de nombreuses société sont engagées, que ce soit du côté des fabricants, des installateurs, des opérateurs de ces bornes de recharge." Il ajoute que "l'on est en train de travailler au sein d'Avere-France sur la question de l'emploi, de combien d'installateurs on a besoin aujourd'hui et de combien on en aura besoin dans les années à venir. C'est un sujet assez majeur."

Étant donné que l'objectif est d'avoir 100% des véhicules neufs électriques en Europe en 2035, l'industrie automobile insiste sur le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Si les automobilistes rechargent principalement à domicile, ces bornes publiques sont essentielles pour les rassurer sur les longs trajets. La part des voitures électriques a continué de progresser sur le marché français en 2022, atteignant 13% des immatriculations totales, contre 10% l'année précédente. De son côté, la Première ministre, Élisabeth Borne, a annoncé mercredi dernier que le gouvernement lancera "dès l'automne" l'offre de location de voitures électriques "à prix accessible" aux ménages modestes, promise par le président de la République.