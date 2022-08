Voitures, monnaie, peinture : le lin, une success story française au-delà du textile

Quel est le point commun entre une chemise, la portière d’une berline allemande, un meuble de cuisine ou encore les dollars ? Tous ces objets sont élaborés avec du lin, cultivé majoritairement en France. Dans l’usine de la coopérative du Neubourg, une commune de l’Eure, un nouveau bâtiment a récemment été inauguré pour héberger deux lignes de transformation supplémentaires. La demande de lin explose au niveau mondial.

Une plante utilisée dans la fabrication des voitures et de la monnaie

Depuis une dizaine d’année, les surfaces de culture du lin ont augmenté de façon spectaculaire, constate Pascal Prevost, le président de la coopérative du Neubourg : "nous avons en France à peu près 100.000 hectares de lin. Entre 2011 et 2020, les surfaces cultivées ont augmenté de 133%", détaille-t-il. Aujourd’hui, la France est le premier pays producteur mondial de lin, ainsi que le premier exportateur.

Publicité

70% du lin utilisé dans le monde vient de France. © Radio France - Philippe Lefebvre

Cette matière première a la cote, car elle sert dans de nombreux secteurs dont certains inattendus. Il y a bien entendu l'industrie textile (même si le lin ne représente que 0,4% de la demande mondiale) mais aussi le secteur automobile, celui de la monnaie et de la peinture. On retrouve par exemple du lin dans les portières des Mercedes, des BMW et la réserve fédérale américaine en utilise dans la fabrication du papier qui sert à imprimer les dollars. Cela rendrait les billets plus résistants. Grâce à la graine du lin, on élabore par ailleurs de l’huile ensuite incorporée dans certaines peintures. Mieux encore : "Lorsque nous récoltons et transformons le lin cela produit de la poussière. Cette poussière est aspirée puis humidifiée et ensuite nous la revendons pour faire du terreau", explique Bertrand Coulier, le directeur du site du Neubourg.

Une culture très rentable et une demande croissante

La culture du lin est par ailleurs très rentable. Olivier Queunier, cultivateur dans l’Eure, explique que pour se développer, cette plante nécessite peu d’eau et surtout très peu de produits de traitement de culture : "c’est une plante qui pousse en 110 jours en moyenne. On la sème début avril et on l’arrache début juillet. Elle peut prendre deux à trois centimètres par jour et le fait qu’elle ait une durée de végétation très courte nécessite très peu de produits pour sa croissance", explique-t-il.

Un champ de lin dans l'Eure. © Radio France - Philippe Lefebvre

Plante aux usages multiples, le lin est en phase avec les attentes des consommateurs en matière d’environnement, de traçabilité et de proximité. Dans les deux grandes zones de production française, la Normandie et les Hauts-de-France, les professionnels du secteur sont très optimistes pour l’avenir. "Il y a de la place pour de nouveaux cultivateurs", reconnait-on à la coopérative du Neubourg et ce d’autant plus que le niveau de demande sans cesse croissant a un effet sur les prix. Toutefois, dans l’Eure, on reste très discret sur la question du chiffre d’affaire généré par cette culture. Mais dans les villages et les champs où les petites fleurs bleues ont cédé la place à de longues tiges blondes, on reconnait à mi-voix que la culture du lin serait aujourd’hui plus rentable que celle du blé.