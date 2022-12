Volodymyr Zelensky aux États-Unis, une visite aussi symbolique que concrète

Une rencontre avec Joe Biden à la Maison Blanche, puis un discours devant le Congrès, réuni au complet au Capitole : la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis était chargée de symboles forts. Pour la première fois depuis Churchill en 1941, le dirigeant d'un pays en guerre parlait officiellement devant les représentants élus américains, obtenant une standing ovation presque unanime (à l'exception de quelques élus trumpistes). Un discours à l'image du président ukrainien depuis le début de cette guerre, à la fois humble et combattif.

Humilité, quand il déclare (en anglais) qu'il veut toucher les Américains au cœur, pour les remercier en son nom et au nom de tous les Ukrainiens : il assure que c'est aussi grâce à l'aide financière et aux armes envoyées par l'Amérique que son pays se bat et est encore debout.

Combattif, quand il assure que l'Ukraine tient ses positions, ne se rendra jamais face à la Russie qu'il qualifie "d'État terroriste"... Ou quand il cite Roosevelt et promet aux Américains une "victoire absolue", ou quand il s'interroge sur l'artillerie déjà reçue de Washington. "Est-ce que c'est assez ? Honnêtement non", reconnaît-il. Le président ukrainien sous-entend qu'il saura encore décrocher son téléphone pour demander des armes à Joe Biden.

"Vous ne serez jamais seuls"

Que retiendra-t-on de cette visite ? D'abord des images : ce président en treillis et en pull kaki à la Maison Blanche ou au Capitole, comme quand il est sur le front en Ukraine. Biden, lui, portait une cravate jaune et bleu pour l'accueillir, les couleurs de l'Ukraine qu'on voyait partout aussi dans les rues de Washington.

On retient les marques de respect dans les propos entre deux alliés qui ne s'étaient pas vus physiquement depuis dix mois qu'ils font face au même ennemi, la Russie de Poutine. Biden dit par exemple à son homologue : "Vous ne serez jamais seuls."

Et puis il y a aussi deux chiffres à retenir : 1,850 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, dont les fameux missiles Patriot de défense aérienne, et l'enveloppe de 45 milliards que le Congrès devrait voter avant la fin de cette semaine. Des symboles, donc, mais aussi du très concret.