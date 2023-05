Volodymyr Zelensky reçu à l'Élysée pour évoquer "les besoins urgents de l'Ukraine"

Sa dernière visite en France remontait au 8 février, la première depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans le prolongement d'un déplacement qui l'a mené en Italie et en Allemagne, Volodymyr Zelensky a fait une escale (non annoncée) à Paris ce dimanche, pour un dîner de travail avec Emmanuel Macron.

Arrivé à bord d'un Falcon appartenant à la France, le président ukrainien a posé le pied un peu avant 21h sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay, au sud-ouest de Paris, où il a été accueilli par la Première ministre Élisabeth Borne. "À chaque visite, les capacités défensives et offensives de l'Ukraine s'accroissent", s'est-il félicité dans un tweet. "Les liens avec l'Europe deviennent plus forts, et la pression sur la Russie augmente."

Volodymyr Zelensky est ensuite parti en voiture rejoindre l'Élysée, afin d'aborder, avec le président français, "les besoins urgents de l'Ukraine, sur les plans militaire et humanitaire". Les deux chefs d'État ont échangé une poignée de main, une brève accolade et quelques mots dans la cour du palais présidentiel, au son de la Garde républicaine, avant d'entrer dans l'Élysée.

En mini-tournée européenne, le président ukrainien a reçu dimanche en Allemagne un prix honorant sa contribution à l'unité du continent et va donc poursuivre ses consultations en vue de préparer une contre-offensive contre la Russie.