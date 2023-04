Vols de GPS agricoles : "Nous avons affaire à des groupes criminels organisés, itinérants"

La scène captée par une caméra de vidéosurveillance (voir ci-dessous) dure moins de 40 secondes : dix pour arracher une antenne au tracteur, à peine plus de trente secondes pour retirer la console. En moins d'une minute, les voleurs aperçus sur les images ont dérobé du matériel valant plusieurs milliers d'euros, et, surtout, un élément essentiel, aujourd'hui, au travail des agriculteurs : le GPS. "C'est comme notre tracteur, c'est notre outil de travail et sans lui, on ne peut pas travailler", explique Luc Smessaert, vice-président du syndicat agricole FNSEA, lui-même installé dans l'Oise.

Ces bijoux de haute technologie, dont le prix peut atteindre 15.000 euros, suscitent les convoitises, comme le constate encore une fois la gendarmerie dans ses statistiques rendues publiques jeudi soir : ses services enregistrent, en 2022, 402 affaires concernant des vols ou tentatives de vols de GPS, sur les 16.000 atteintes aux biens recensées dans les exploitations françaises (vols et dégradations).

"Marché parallèle"

Ces équipements sont loin de l'appareil qui indique simplement le chemin vers une destination donnée : "Ces outils servent à optimiser la conduite du tracteur, mais surtout aussi le semis, la pulvérisation, la récolte…" précise Luc Smessaert. D'où le vif intérêt d'équipes de malfaiteurs qui revendent ensuite ces équipements à l'étranger.

"Nous avons affaire à des groupes criminels organisés, itinérants, qui constituent des associations de malfaiteurs sans qu'il y ait un réel chef", détaille le général Marc de Tarlé, à la tête de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), qui chapeaute les enquêtes au sujet de ces vols. "Il s'agit de petits groupes de malfaiteurs qui sont très habiles, qui vont travailler sur plusieurs pays de façon à répondre aux besoins d'un marché parallèle. Actuellement, ils proviennent de Roumanie, de Moldavie." Ainsi, début avril, l'OCLDI a accompagné la brigade de recherche de La Rochelle dans l'interpellation de trois ressortissants roumains ayant volé neuf GPS dans la région.

"Ces malfaiteurs s'appuient sur la diaspora locale ou vont acheter des véhicules à bas coût, voire s'en faire prêter par la communauté", poursuit le gendarme. "Ils roulent donc dans des véhicules qui ont des plaques d'immatriculation françaises." Façon d'essayer de passer inaperçu au moment des repérages, qui se font parfois de nuit, à l'aide de jumelles de vision nocturne. "Une fois qu'ils ont repéré la présence d'antennes GPS sur des tracteurs, par exemple dans un hangar, ils vont rentrer avec des outils d'effraction assez rudimentaires." On l'a vu, en moins d'une minute, l'agriculteur se voit retirer son bien, qui trouvera preneur dans un autre pays. Pour cela, l'équipe chargée du vol, souvent composée de deux voleurs, un chauffeur, et parfois un guetteur, dépose la marchandise dans un endroit établi à l'avance ou dont elle envoie les coordonnées à des complices, qui viennent ensuite récupérer les appareils.

Prendre ces vols "au sérieux"

"Il faut absolument que tous ces vols soient pris très au sérieux. En tout cas, nous insistons fortement pour que les agriculteurs portent plainte et qu'ils ne fassent pas justice eux-mêmes, puisqu'il y aurait de trop grosses conséquences derrière", met en garde le vice-président de la FNSEA, insistant sur l'étroite collaboration avec la gendarmerie, y compris en termes de prévention ou d'audits de sécurité, via les 300 "référents sûreté" de la gendarmerie nationale et 4.400 correspondants locaux.

Afin d'éviter d'être victime de ce type de vol, Luc Smessaert conseille notamment de mieux fermer les bâtiments agricoles, souvent ouverts : "De plus en plus d'agriculteurs ont aussi installé des caméras de surveillance connectées avec nos téléphones pour que justement, on puisse avoir des alertes. Et puis, dans les nouveaux outils disponibles aujourd'hui, il est possible d'avoir des traceurs aussi bien sur les GPS que sur les tracteurs, pour que justement, demain, en cas de vol, nous puissions suivre à la trace ces voleurs et les retrouver rapidement."

Quant au général de Tarlé, il livre un autre conseil : "Puisqu'il faut 45 secondes pour un malfaiteur pour démonter la console et l'antenne, il en faut également 45 pour déplacer la console et l'antenne et la mettre dans un lieu sûr."