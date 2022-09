Vous avez dit sobriété ? Une journée spéciale mercredi 21 septembre 2022

Après une crise de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine et un été marqué par des épisodes climatiques hors normes, le gouvernement a lancé un plan de « sobriété énergétique ». Comment consommer moins ou/et autrement ? Jusqu’où est-il raisonnable d’aller ? Une consommation plus engagée peut-elle vraiment changer le monde ?

« Vous avez dit sobriété ? », une journée spéciale mercredi 21 septembre, sur France Inter pour mettre en avant les initiatives, les actions qu’elles soient collectives ou individuelles.

■ Le 5/7 – Mathilde Munos

6h20, avec Dominique Bourg , professeur honoraire à l'Université de Lausanne

■ Le 7/9.30 - Nicolas Demorand et Léa Salamé

7h15, Le zoom de la rédaction : Le business de la sobriété

7h20, En toute subjectivité / Hugo Clément

7h50, L’invité de Léa Salamé

8h20, Le grand entretien de Nicolas Demorand et Léa Salamé avec les auditeurs : Camille Etienne, porte-parole du collectif "On est prêts" et Eloi Laurent, économiste à l’OFCE

■ 10h, Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi

Pourquoi est-il si difficile de se modérer ? Avec Navi Radjou, consultant et essayiste, spécialisé dans l’innovation ; Jérémie Peltier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès ; Sébastien Bohler, docteur en neurosciences, rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho.

■ Le 13/14 , Bruno Duvic

L’exemple d’Argentan, dans l’Orne avec le maire Frédéric Léveillé et Yamina Saheb, économiste, experte du GIEC

■ 12h30, Carnets de campagne / Dorothée Barba

Les Robin.e.s des bennes à Amiens

■ 14h, La terre au carré / Mathieu Vidard

Comment aller vers la sobriété dans un monde de surconsommation ?

Avec Dominique Méda, professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, directrice de l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (université Paris-Dauphine-PSL)

■ 16h, Zoom Zoom Zen / Matthieu Noël

« Fast-fashion » avec Nayla Ajaltouni, du Collectif Éthique sur l'étiquette

■ Le 18/20, Fabienne Sintes

En direct de Loos-en-Gohelle (près de Lens)

« Mission zéro émission » avec en fil rouge Geoffrey Mathon, premier adjoint de la commune

18h15 - Fabienne Sintes en déambulation dans les rues de la ville

19h20 – Le téléphone sonne avec les réactions des auditeurs

■ 20h, L’heure bleue / Laure Adler

Avec Marielle Macé, historienne de la littérature et essayiste, auteure d’Une pluie d’oiseaux (Corti)

■ Toutes les heures, à chaque flash

« Ma sobriété c’est… » : des reportages et des témoignages.

■ Samedi 24 septembre, à 12h

Le grand face à face / Ali Baddou avec Natacha Polony et Gilles Finchelstein, en depuis Laval (enregistré vendredi 23/09 à 17h). La Crise écologique et climatique, la fin de l’abondance ? avec Pablo Servigne, ingénieur agronome, docteur en biologie, auteur de Comment tout peut s’effondrer et L'effondrement (et après) expliqué à nos enfants ... et à nos parents (Seuil)

■ Vidéos :

- Chronique d’Hugo Clément

- J'ai arrêté de surconsommer et j'en suis très heureux

- Quelles sont les recommandations du GIEC ?...

■ Dossiers sur franceinter.fr :

- Ma sobriété c’est… » : 100 témoignages qui racontent la sobriété de chacun

- Le business de la sobriété

- Muttersholtz, la ville modèle est en Alsace

- Est-ce si utile de supprimer ses mails ?

- Le fact checking des rénovations thermiques ; etc…

■ Sur TikTok

- On regarde vers le monde : « 3 solutions à l'étranger qu'on pourrait appliquer en France »

- Qu’est-ce que la sobriété ? D’où vient ce terme ? …

- Sérieux ?!, nouveau format vidéo avec des infos insolites mais sérieuses, anglé sur la consommation énergétique.