Vous n'êtes pas parti en vacances ? Voici dix jeux vidéo pour vous dépayser devant la console

"A Short Hike", l'été en pente douce

Si les étés de votre enfance vous manquent, pleins d'insouciance, de balades qui sous semblaient de grandes aventures et de surprises... "A Short Hike" est fait pour vous. Dans les plumes de Claire, un petit oiseau que sa tante traîne sur un parc naturel, vous allez devoir partir en promenade vers le plus haut sommet de l'île, afin... d'avoir du réseau pour votre téléphone. En chemin, mille rencontres inattendues, trésors cachés, et obstacles à franchir vous attendent. Aussi doux que relaxant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

🎮 "A SHORT HIKE" - Disponible sur PC, Mac et Switch

Publicité

"Subnautica", plongée en eaux turquoises

Votre truc, ce n'est pas la plage mais l'océan ? "Subnautica" vous propose toute une planète recouverte d'eau salée. Bon, d'accord, le séjour n'a pas commencé dans les meilleures conditions : votre vaisseau spatial vient de se crasher, vous avez réussi de justesse à vous éjecter, et vous allez devoir survivre et construire sous l'eau un nouveau foyer confortable. Mais bon, le cadre est magnifique : des profondeurs océaniques infinies peuplées de faune et de flore exotiques. Certes, toutes les créatures ne sont pas sympathiques. En fait, presque aucune n'est sympathique. Et certaines essaieront de vous dévorer. Mais quand on a une passion pour la plongée sous-marine, on ne s'arrête pas à ces quelques détails.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

🎮 "SUBNAUTICA" - Disponible sur PC, PlayStation, Switch et Xbox

"Dordogne", le dépaysement à deux pas de chez vous

Vous avez aussi le droit de vouloir une expérience moins mortellement dangereuse (encore que) et en vous épargnant un trop long voyage : dans ce cas, foncez explorer le "Dordogne" du studio français "Un Je Ne Sais Quoi". Vous y suivrez Mimi, une jeune trentenaire qui va retrouver ses souvenirs d'enfant en explorant la maison de sa grand-mère, près de Sarlat. Le jeu propose une histoire touchante, il ressemble à une peinture vivante à l'aquarelle, et retranscrit merveilleusement l'ambiance du Périgord noir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

🎮 "DORDOGNE" - Disponible sur PC, PlayStation, Switch et Xbox

"Tchia", fantastique aventure calédonienne

On reste en France mais on quitte la métropole avec "Tchia" , qui nous emmène dans un archipel inspiré de la Nouvelle-Calédonie. Beau, dépaysant, cette aventure est surtout un plaisir à jouer : on passera souvent bien plus de temps à repérer un arbre, une montagne, une grotte au loin avant de partir en exploration pour le rejoindre, qu'à suivre l'histoire (passionnante, néanmoins) de la petite Tchia. Une héroïne immédiatement attachante, qui a le pouvoir de contrôler n'importe quel objet ou animal pour accomplir son destin. Notre coup de cœur de 2023, parfait pour l'été !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À réécouter : "Tchia", solaire jeu insulaire La faute aux jeux vidéo Écouter plus tard écouter 4 min

🎮 "TCHIA" - Disponible sur PC et PlayStation

"Raji", à la découverte du folklore indien

En attendant le retour de "Prince of Persia", pourquoi ne pas aller encore un peu plus loin géographiquement avec "Raji: An Ancien Epic" ? Ce jeu d'action-aventure vous emmène en Inde, plus précisément dans le Rajasthan médiéval : vous y incarnez Raji, une jeune fille en quête de son frère Golu, en pleine guerre entre les dieux et les démons. Au menu : combats épiques, énigmes à résoudre et surtout magnifiques décors inspirées par l'art et l'architecture de l'Inde ancienne. Parfait pour faire du tourisme à la maison.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

🎮 "RAJI: AN ANCIENT EPIC" - Disponible sur Android, iOS, PC, PlayStation, Switch et Xbox One

"Assassin's Creed: Odyssey", le tourisme historique à son meilleur

En parlant de tourisme vidéoludique, comment ne pas évoquer la série "Assassin's Creed", qui s'est fait une spécialité d'emmener le joueur dans une époque et un pays à découvrir de fond en comble ? Et pour des vacances d'été virtuelles, on a rarement fait mieux que cet épisode situé dans la Grèce antique . Ne vous embarrassez pas avec l'interminable histoire de vengeance de votre héros ou votre héroïne spartiate, et profitez juste du voyage pour explorer les paysages à couper le souffle, les villes foisonnantes et les glorieux monuments du berceau de la démocratie. Et n'oubliez pas de prendre un maximum de photos souvenirs, le jeu proposant un mode "Instagram-compatible" particulièrement complet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À réécouter : "Assassin's Creed Odyssey", l'Antiquité pour bac à sable La faute aux jeux vidéo Écouter plus tard écouter 4 min

🎮 "ASSASSIN'S CREED ODYSSEY" - Disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One

"Hitman: World of Assassination", UV et crâne rasé

Oui, la présence de ce simulateur d'assassinats minutieusement préparés (pour la bonne cause, promis) peut surprendre dans une liste de jeux de vacances. Ce serait oublier que la série "Hitman" , c'est aussi une incroyable collection de lieux touristiques à explorer (pour tuer des gens, certes, mais pour la bonne cause, rappelons-le). Paris ! Sarpienza ! Marrakesh ! Bangkok ! Mumbai ! New York ! Dubai ! Pensez simplement à prévoir de multiples chapeaux et casquettes, pour mieux vous infiltrer mais aussi éviter de douloureux coups de soleil au très chauve Agent 47.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

🎮 "HITMAN: WORLD OF ASSASSINATION" - Disponible sur PC, PlayStation et Xbox One

"Dead Island 2", le club Med zombie

Le premier épisode de "Dead Island" était déjà un parfait jeu de vacances, avec son île paradisiaque (peuplée de zombies, certes, mais il faut savoir faire des concessions). En le plongeant dans un Los Angeles ensoleillé (et peuplé de zombies, certes, mais il faut savoir faire des concessions), "Dead Island 2" offre au touriste vidéoludique son lot de villas avec piscine, de plages idylliques, et de rues ornées de palmiers (et peuplées de zombies, certes, mais... vous avez l'idée). Le jeu étant par ailleurs fort sympathique, vous avez de quoi passer un bon moment en frappant vos voisins de plage morts-vivants à coups de batte de base-ball électrifiée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À réécouter : "Dead Island 2", le plaisir même pas coupable La faute aux jeux vidéo Écouter plus tard écouter 3 min

🎮 "DEAD ISLAND 2" - Disponible sur PC, PlayStation et Xbox

"Skyrim", la meilleure clim vidéoludique

L'été, c'est les vacances, mais c'est aussi la période où l'on ressent le plus les conséquences du réchauffement climatique (et ça ne va pas s'arranger). Alors, pourquoi ne pas partir ou repartir pour Bordeciel, cette sympathique contrée hérissée de montagnes enneigées (présence de dragons probable), de grottes rafraîchissantes (présence de squelettes belliqueux possible), et de forêts ombragées (présence d'araignées géantes envisageable) ? Réédité en 2021 en version "anniversaire", le cinquième épisode de la série "The Elder Scrolls" est encore aujourd'hui un incontournable, qui comblera votre envie de voyages et de découvertes. En plus de vous offrir une agréable brise glacée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

🎮 "THE ELDER SCROLLS: SKYRIM" - Disponible sur PC, PlayStation, Switch et Xbox

"Outer Wilds", "mais non c'est pas dangereux"

Enfin, si vous êtes moins touriste qu'aventurier, et que la planète Terre ne vous suffit plus, pourquoi ne pas monter dans votre fusée improvisée et aller explorer les planètes alentours ? "Outer Wilds" est un jeu qui célèbre comme aucun autre l'envie de voyager, d'explorer, de se laisser surprendre à chacun de ses recoins : le jeu parfait pour ces vacanciers qui ne tiennent pas en place et veulent toujours s'éloigner du chemin prévu. Attention toutefois : il est aussi exaltant... que terrifiant. Forcément : le système solaire imaginaire dans lequel se déroule votre périple est coincé dans une boucle temporelle de 22 minutes, qui s'achève systématiquement par l'explosion de l'étoile en son centre. À moins que...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À réécouter : "Outer Wilds", la plus belle des expéditions vidéoludiques La faute aux jeux vidéo Écouter plus tard écouter 3 min

🎮 "OUTER WILDS" - Disponible sur PC, Xbox One et PlayStation