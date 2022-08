Vous souvenez-vous de Winamp ? Le lecteur multimédia a reçu une mis à jour, huit ans après la dernière

Il y a des agonies lentes et pénibles dans le monde du numérique… Et puis il y a des résurrections que l’on attendait plus. En 2013, dans le monde d’Internet, Instagram ne partageait encore que des photos, Snapchat était une toute jeune appli et TikTok n’existait pas. Et dans le monde de la musique, des services de "streaming", nommés Spotify et Deezer, commençaient à se faire une place dans un milieu jusqu’ici dominé par des lecteurs de musique.

Et au milieu de ces lecteurs, on trouvait un incontournable, un indémodable : Winamp. Ce logiciel, simple lecteur de mp3, avait connu une immense popularité en pleine explosion du format MP3, notamment grâce à sa gratuité (pas forcément légale) et à ses "skins", des couches graphiques personnalisables, qui faisaient du logiciel un élément modifiable à l’infini. Depuis la semaine dernière, Winamp dispose d’une mise à jour actualisée en 2022.

Des modifications en coulisses

La version 5.9 de Winamp est la première à sortir depuis décembre 2013, quand la version 5.666.3516 avait été publiée sur Internet. Cela faisait donc huit ans que le logiciel n’avait pas du tout été mis à jour.

Pas de refonte visuelle pour l’application, qui garde son allure par défaut gris foncé. Mais en coulisses, celle-ci a reçu de nombreuses modifications qui lui permettent de mieux fonctionner avec les systèmes d’exploitation actuels. "Les utilisateurs n’auront pas l’impression d’une kyrielle de changements, mais la plus grosse partie du travail a été de transférer l’ensemble du logiciel de Microsoft Visual Studio 2008 à Visual Studio 2019" expliquent les développeurs, faisant référence au logiciel de Microsoft qui permet de coder des applications.

Premiers pas vers un logiciel différent ?

Mais cette nouvelle version semble n’être qu’une étape vers autre chose : le site du logiciel vend clairement la version 5.9 comme "la version actuelle de Winamp, pendant que travaillons dur pour créer le nouveau Winamp".

Dès 2021, les créateurs du logiciel avaient en effet lancé un nouveau site, à l’allure visuelle diamétralement opposée à la simplicité du logiciel que l’on connait bien : ils y promettent que le prochain Winamp ne "sera pas seulement mis à jour, mais complètement remasterisé : le nouveau Winamp vous connectera à votre musique où que vous soyez", peut-on lire sur le site… qui ne donne toutefois pas de date pour ce nouveau logiciel.