Voyage, location, activités : en vacances aussi, la charge mentale pèse surtout sur les femmes

Pas de trêve pour la charge mentale, même en vacances. Selon une étude de l'institut de sondage Ifop , ce sont majoritairement les femmes qui au sein du couple sont en charge de l'organisation des congés. Deux tiers d'entre elles (66%) estiment en faire plus que leur conjoint même en congés ou en voyage. Elles sont même 43% à estimer en avoir fait "beaucoup plus" pour préparer les repos de cet été, que leur partenaire. Pour réaliser cette étude, l'Ifop a interrogé 1.099 en couple, à la fin du mois de juin 2022.

54% des femmes s'occupent des repas

Comme deux femmes sur trois, au moment des vacances, Aurélie se transforme en agence de voyage pour ses enfants et son conjoint : "Je m'occupe de tout. Je vais chercher l'appartement, lui montrer les photos, faire les réservations. Je décide aussi, en fonction des plannings, quelle semaine on va prendre." Si le couple valide à deux, c'est bien elle qui fait toutes les recherches. “Cette enquête montre que les vacances, qu’il s’agisse de leur préparation ou de leur déroulement, n’échappent pas au privilège de genre" résume François Kraus, directeur du pôle sexualité et genre de l'Ifop.

Proportion des femmes et hommes déclarant à l'Ifop se charger de plusieurs tâches pendant les vacances. - Ifop

Et si cette charge mentale est présente avant de partir, elle l'est aussi pendant les vacances** pour de nombreuses femmes, comme le détaille François Kraus. "Il y a essentiellement la préparation des repas" détaille-t-il, puisque "54% des femmes en vacances s'en occupent contre seulement 24% de leurs conjoints". "Il y a aussi le ménage, dans des proportions encore plus fortes, mais aussi d'autres choses comme le fait de choisir les activités de loisirs ou les lieux de restauration." François Kraus conclue : "Malgré la plus grande disponibilité théorique du conjoint, la trêve estivale ne rompt pas l'inégale répartition des modèles conjugaux en la matière."

Ce sont les femmes, aussi, qui font majoritairement les valises, avec 78% des mères interrogées qui s'occupent des affaires de leurs enfants. Ces inégalités qui deviennent des sources de tension dans le couple. La moitié des femmes interrogées se sont déjà disputées avec leur coinjoint au sujet de la préparation des vacances.