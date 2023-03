"We are Coming", le docu qui revient sur dix ans d'éveil et d'amorce d'une "révolution féministe"

Itinéraire d'une militante féministe. C'est ainsi qu'on pourrait résumer ce documentaire, "We are coming : chronique d'une révolution féministe", réalisé par Nina Faure, en salles le 22 mars. La réalisatrice, qui s'était fait connaitre avec des documentaires sur le travail et les violences gynécologiques, raconte cette fois dix ans de sa vie, aux côtés d'amies et de colocataires avec lesquelles elle s'est éveillée à cette "révolution féministe". Avec une question en ligne de mire : comment abolir le patriarcat ?

Retour sur dix ans d'évolution de la société

Tout part d'un questionnement sur le plaisir. À une époque où les femmes ont atteint la supposée "égalité", comment se fait-il que tant de femmes ne prennent pas - voire n'aient jamais pris - leur pied au lit ? "Sur la sexualité, il y a ce récit collectif que tout va bien et que ça va mieux, or on avait une expérience très sensible du fait que ça n'allait pas", explique Nina Faure.

Les premières images du documentaire ont été tournées au début des années 2010. À partir de 2018, lorsque le projet de film se concrétise, elle filme des groupes de paroles où les femmes se confient. "Je n'ai quasiment jamais atteint l'orgasme avec mes partenaires masculins", dit l'une d'elles. Une autre crie : "J'ai pas envie, mais il s'en fout, il cherche à se libérer, c'est tout".

D'interviews en interviews - de sociologues, militantes, femmes politiques - Nina Faure documente le ressenti des femmes, puis la parole qui se libère : #MeToo, l'affaire Baupin , la naissance de #NousToutes, le scandale des César début 2020... Si la chronologie est bien connue, elle permet de retracer un parcours sociétal à l'échelle d'une femme. "Il y a une dimension d'archive historique dans ce travail et d'être sur le terrain des luttes en train de se faire. C'est aussi une histoire qui parle d'une amitié féminine, dont on parle peu au cinéma. C'est un récit personnel, une goutte d'eau dans cette vague féministe qui déferle", poursuit Nina Faure.

Quelle place pour les hommes dans cette lutte ?

On apprécie en particulier cette séquence où des hommes s'expriment et expliquent la difficulté de trouver leur place dans cette lutte : en ont-ils seulement une ? Il s'agit d'une des questions qui restent en suspend à mesure que la mobilisation féministe prend de l'ampleur.

En filigrane, une même question revient : comment abolir le patriarcat ? "Notre film sort parce que le plan est prêt", avance Nina Faure, sa casquette de militante enfilée. Elle imagine une future "grève générale féministe", dont la "grève féministe" du 8 mars dernier aurait été une répétition générale. Pourtant, les signes d'un recul sur ces questions ne manquent pas : le sexisme latent chez les jeunes , le procès Johnny Depp/Amber Heard …

Si Nina Faure concède que le "grand soir" du féminisme n'est pas encore arrivé, "on l'imagine", répond-t-elle. "Déjà, poser un horizon, ça donne une direction. C'est aussi ça, le travail du cinéma, d'ouvrir l'imaginaire."