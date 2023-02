We love green, le festival nouvelle génération du 2 au 4 juin 2023 au Bois de Vincennes

Festival engagé, laboratoire d’expérimentations, We love green est une célébration dont l’objectif est de sensibiliser l’opinion au respect de l’environnement, de rassembler des mondes qui se rencontrent rarement.

En 2023, We Love Green repousse encore les limites et laboure le champ des possibles, continue à mêler les tendances de demain et défendre les artistes les plus excitants de la musique contemporaine.

We Love Green - R. Bassenne

France Inter aime We love green et sa programmation éclectique entre indie, électro et urbain . Vous retrouverez sur votre antenne quelques artistes en concert et en live. Une histoire qui dure !

Le festival assume un rôle éducatif et de médiation culturelle auprès des publics comme des professionnels et artistes dont il s’entoure, pour porter à travers la musique des valeurs sociales, économiques, solidaires et éveiller les consciences.

Après une édition hors du commun en 2022 et ce malgré des intempéries forçant à écourter la journée du samedi, We love green revient en force sur 4 scènes pour accueillir les icônes de la pop mondiale, l’avant-garde rap, rock ou chanson, les lives électro qui feront l’histoire. La musique à We Love Green se vit sans œillères, ni frontières.

Elle est de celle qui nous rassemble et nous ressemble : une scène française qui ne manque pas de lumière face à des icônes internationales confirmées. Mais surtout une grande envie de diversité dans le hip-hop. Et enfin une programmation électronique alternant live exclusif et DJ sets.

►►► Une programmation 2023...

Du rap futuriste, de la pop lyrique, de la house sensuelle, du rock psyché, de l’électro-folk, de la fusion atomique, des DJ’s sets, des concerts, des performances : depuis 2010, fidèle à son amour de la musique, on tente toujours de défricher les tendances de demain. Qui se souvient que PNL et Aya Nakamura y ont donné leur premier en festival, que Tyler The Creator y a joué avant de recevoir un Grammy ou que Migos ou Rosalia foulait déjà la pelouse du Bois de Vincennes avant de devenir des stars interstellaires ?

Cette année, We Love Green ne déroge pas à la règle, accueille stars confirmées, espoirs prometteurs et talents de demain. Avec un line-up excitant et sexy, dansant et groovy, électrique et éclectique qui confirme à merveille que We Love Green, les oreilles grandes ouvertes, suit avec pertinence le pouls de son époque. Et que même les éléments déchaînés ne nous empêcheront pas de rêver et danser.

Retrouvez Orelsan, NxWORRIES, The Blaze, PLK, Yung Lean, Folamour A/V, Phoenix, Pusha T, Gazo, Little Simz, Darkside, 070 Shake, Ronisia, Honeu Dijon, Yves Tumor, Channel tres, Pedro Winter & Ed Banger, Lomepal, Skrillex, Bon Iver, Dinos, Jack Johnson, Tems, Caroline Polachek, Pomme, Gabriels et bien d’autres artistes encore, annoncés bientôt !

Plus qu’un festival, We Love Green est depuis 10 ans un événement référence dans le développement durable et l’industrie musicale. Un savant mélange de fête et d’engagement, le tout porté par une programmation toujours plus avant-gardiste, qui traverse les ponts entre indie, électro et urbain. Entre musique, conférences, standup, gastronomie engagée et installations artistiques.

We love green - Julien Mignot

We Love Green, c’est aussi un engagement au service de l'environnement. Le festival alimente un espace dédié à la gastronomie responsable, un Think Tank, une nouvelle scène comedy, des projections… Un village à ciel ouvert.

La billetterie est ouverte !

Sources We love green