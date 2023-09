Welfare au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis du 27 septembre au 15 octobre 2023

Les traductions de welfare tournent autour du bien-être, de l’aide sociale, de l’assistance sociale et publique, de la prospérité… Un film tourné en 1973 puis une pièce de théâtre en 2023, 50 ans plus tard. Rien n’a changé. Welfare demeure d’une actualité alarmante.

Welfare de Frederick Wiseman met en scène des femmes et des hommes, à travers le portrait d’une institution, celle d’un centre d'aide sociale des années 1970 à New York, illustrant l'ahurissante diversité des problèmes sociaux.

Publicité

Résumé : Décembre 1973 à New-York, une journée de l’ouverture à la fermeture d’une permanence d’urgence d’un centre d’Aide sociale hébergé le temps des fêtes de fin d’année dans le gymnase d’une école municipale. Dans ce refuge républicain aux couleurs de l’enfance, on attend son tour... Les sans-abris, apatrides, travailleurs, mères célibataires, immigrés et démunis se succèdent. Les heures passent, un monde de résistance prend vie. Sur cette île marginale, l’époque et les frontières n’existent plus, seuls les humains sont collectivement en action. Cette terre d’asile abrite un monde qui s’invente à chaque récit. Le vrai et le faux ne font que se jouer l’un de l’autre et cette comédie humaine devient le tréteau d’un théâtre où les femmes et les hommes luttent avec force et courage pour la refondation d’une démocratie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Julie Deliquet et moi avons les mêmes intérêts. Julie, metteuse en scène de théâtre, aime le cinéma et moi, cinéaste, j'aime le théâtre. Je suis ravi que Julie ait le désir de créer une pièce à partir de mon film Welfare. Je veux depuis longtemps que mon film soit adapté au théâtre. Je pense que la pièce contient tous les éléments d'un bon théâtre. » Frederick Wiseman

« C’est Frederick Wiseman, cinéaste de documentaire américain mondialement connu - Oscar d’honneur et Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière - qui m’a contactée début 2020. Il me confie alors que depuis qu’il a tourné Welfare, son neuvième film en 1973, il a toujours pensé qu’il serait intéressant d’en faire une pièce de théâtre, ce qui n’a encore jamais été fait. Quand il a vu mes mises en scène à l’Odéon, à la Comédie-Française et au TGP de Saint-Denis, il a tout de suite imaginé que le projet pourrait m’intéresser. Comme cinéaste, il se dit passionné par le théâtre, et sait que comme metteuse en scène, je le suis par le cinéma… » Julie Deliquet

Welfare - Pascal Victor - TGP

« Frederick Wiseman a choisi un espace délimité pour y filmer ses occupants ainsi que tous les rituels qui s'y jouent. Les travailleurs sociaux aussi bien que les demandeurs se débattent au cœur des lois et réglementations qui gouvernent leur travail et leur vie. Le lieu devient un cadre à la fois géographique, collectif et éminemment théâtral, où l’on observe et tente de comprendre comment l'ordre s'établit, comment l'on y résiste, comment se formalise la violence, comment s'opère la transmission et comment se met en scène et se joue la vie démocratique en action. » Julie Deliquet

« La pièce soulèvera des questions au sujet des conséquences sociales et gouvernementales sur certains êtres qui, parce qu’ils souffrent de maladies mentales ou physiques, ne peuvent fonctionner avec succès dans ce monde. Le film le fait et la pièce soulèvera des questions sur le rôle de l'État dans l'assistance aux personnes qui, soit de façon temporaire ou permanente, sont incapables d’assumer leurs propres vies. » Frederick Wiseman

Welfare - Pascal Victor - TGP

►►► Distribution

Welfare de Frederick Wiseman ,

de , mise en scène Julie Deliquet

Florence Seyvos Collaboratrice à la version scénique

Collaboratrice à la version scénique Marie-Pierre Duhamel Muller Traductrice

Au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis

Avec

► Les usagers – par ordre d’arrivée

M. Hirsch DEMANDEUR

Larry Rivera DEMANDEUR EN COUPLE AVEC ELZBIETA ZIMMERMAN

Elzbieta Zimmerman DEMANDEUSE POLONAISE EN COUPLE AVEC LARRY RIVERA ET MÈRE D’UN ENFANT

Mme Turner DEMANDEUSE MÈRE DE 4 ENFANTS ET ENCEINTE DU 5E

Valerie Johnson DEMANDEUSE

Lenny Fox DEMANDEUR

M. Cooper DEMANDEUR

Mme Gaskin DEMANDEUSE

Mlle Gaskin, FILLE DE MME GASKIN, ACCOMPAGNE SA MÈRE

John Sullivan MUSICIEN

► Les travailleurs – par ordre d’arrivée