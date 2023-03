West side story au Théâtre du Châtelet du 20 octobre au 31 décembre 2023

Le Théâtre du Châtelet vous propose West side story dès le 20 octobre 2023. Deux bandes rivales. Un amour impossible.

Résumé : Les « Jets » patrouillent leur territoire des bas-fonds de New York à l’affût de leurs grands rivaux, les « Sharks » portoricains. Dans la moiteur de l’été, de fougueuses Latinas dansent sur des rythmes de mambo en rêvant d’une vie meilleure. Dans cette atmosphère électrique nait pourtant un amour entre deux jeunes que le destin veut opposer, un amour qui défie les obstacles et les préjugés se dressant sur leur chemin. La tension monte dans l’Upper East Side.

West side story - Johan Persson

Les airs de Maria, de Somewhere ou d’America, créés par le légendaire Leonard Bernstein, et les époustouflantes chorégraphies de Jerome Robbins ont formidablement renouvelé la comédie musicale. Les premières notes de ces airs inoubliables suffisent à réveiller toute la magie de West Side Story.

L’œuvre de Leonard Bernstein, Jerome Robbins, Arthur Laurents et Stephen Sondheim créée à Broadway en 1957 a permis de totalement réinventer le genre de la comédie musicale, tant sur le plan musical que dramatique et chorégraphique. Aujourd’hui, West Side Story s’impose comme LA comédie musicale par excellence, tout aussi audacieuse, réaliste et pertinente que le jour de sa création.

West Side Story est ainsi considéré aujourd’hui comme le modèle incontesté des grands classiques du genre, à la fois toujours actuel et profondément audacieux.

Pour cette nouvelle production, le metteur en scène new-yorkais Lonny Price s’est entouré d’une équipe de création internationale. Il ouvre ainsi un nouveau chapitre de la fantastique épopée de West Side Story fidèle à la chorégraphie originale de Jerome Robbins. L’histoire de groupes humains qui se déchirent et d’un amour impossible, immortalisée par Shakespeare dans Roméo et Juliette, n’a rien perdu aujourd’hui de sa fascination.

Laissez-vous emporter par la nouvelle production de West Side Story, l’immortel classique de la comédie musicale revisité au XXIème siècle.

West Side Story, le grand classique de la comédie musicale, est partie mi-décembre 2022 en tournée mondiale et a ouvert un nouveau chapitre de son histoire légendaire en donnant le coup d’envoi d’une grande tournée internationale.

La mise en scène montée en 2003 dans le cadre d’une tournée internationale, seule à présenter la chorégraphie originale de Jerome Robbins, a ravi depuis lors les publics du monde entier. Elle a réuni plus de trois millions de spectateurs dans 28 pays de trois continents, notamment à l’Opéra de Sydney, à l’Opéra de Dubaï, au Semperoper de Dresde et au Sadler’s Wells de Londres.

Paris a accueilli cette production avec succès à trois reprises : 5 semaines en 2007 et 10 semaines en 2012 au Théâtre du Châtelet, à chaque fois complet à l'ouverture, et un mois en 2017 à la Seine Musicale.

Aujourd’hui, une nouvelle équipe de création internationale a été constituée autour du metteur en scène et acteur de Broadway Lonny Price, et ouvrira un nouveau chapitre de la grande histoire de la comédie musicale. La tournée mondiale de cette nouvelle production débutera mi-décembre au Deutsches Theater de Munich, et sera suivie notamment de représentations à Zurich, Lausanne, Vienne, Leipzig, Francfort et Dublin jusqu’en juin 2023, avant de rejoindre l’Asie en été et d’être accueillie au Théâtre du Châtelet en octobre prochain.

► Distribution

Livret : Arthur Laurents

Musique : Leonard Bernstein

Paroles : Stephen Sondheim

Production originale mise en scène et chorégraphiée par : Jerome Robbins

Mise en scène : Lonny Price

En 2021, l’adaptation cinématographique de Stephen Spielberg, récompensée par un Oscar, a prouvé combien cette œuvre reste unique et intemporelle.