"Western", de Maria Pourchet : roman d'amour raté, ou livre brillantissime ? La critique du Masque et la plume

La présentation de Jérôme Garcin : "Western est un roman, paru chez Stock, de Maria Pourchet, l'autrice notamment de Toutes les femmes sauf une, et d'un livre qu'on avait beaucoup aimé au Masque, qui s'appelait Feu. C'était il y a deux ans. J'entends par Western, précise Maria Porcher, un endroit d'existence où l'on va jouer sa vie sur une décision. Nous en sommes là, tous, au bord du western. Et là particulièrement, Aurore, mère célibataire à Paris, qui enchaîne les rendez-vous avec la directrice d'école, ses supérieurs hiérarchiques, son amant. Jusqu'au jour où elle s'effondre et part se réfugier avec son fils sur un causse du Sud-Ouest, dans la maison maternelle qui est vide. Et là-bas, elle rencontre Alexis Zagner, alias La Gueule du siècle, un acteur célèbre qui est promis au rôle de Don Juan, et qui lui-même fuit le désir que lui inspire une jeune comédienne avec tous les ennuis post-MeToo qui vont avec."

Frédéric Beigbeder aime beaucoup ce nouveau livre de Maria Pourchet

Il trouve que Maria Pourchet a inventé un nouveau genre : le post-romantisme. L'auteur est vraiment épaté et avait déjà beaucoup aimé Feu. Pour lui, le contenu de ce roman, c'est : "Comment on fait pour s'aimer, se draguer, se séduire après #MeToo, avec les risques que cela comporte. Là, ça parle de Don Juan. Donc le héros est un play-boy."

C'est un sujet explosif, mais elle ne fait pas attention, elle est très libre. En quelques mots, elle aurait saisi quelque chose de ce que sont les relations amoureuses aujourd'hui. En effet, elle écrit : "la peur d'un côté, et en face, la peur de faire peur."

Pour Frédéric Beigbeder Il y a tous les ingrédients d'un grand roman d'amour. Il explique : "Elle analyse tout d'une manière à la fois intelligente, drôle et fine. Le Nouveau Roman, elle l'a digéré parce qu'elle analyse aussi les choses avec humour. Il y a aussi, en dehors des deux personnages qui tombent amoureux, la narratrice. On ne sait pas si c'est Maria qui parle, ou si c'est quelqu'un d'autre. Et donc il y a des commentaires de la narratrice tout le temps, jusqu'à une fin très originale."

Nelly Kapriélian trouve ce livre d'une incroyable complexité

La critique des Inrockuptibles n'aimait pas ses livres avant, mais elle a trouvé ce livre brillantissime, d'une grande complexité : "Je trouve qu'elle n'épargne absolument personne et qu'elle est tendre en même temps avec tout le monde. Elle est d'une drôlerie, d'une intelligence, avec une sagacité, un rythme, une énergie. Il y a une écriture."

Maria Pourchet interroge la vie amoureuse, sujet très présent dans cette rentrée littéraire. Pour Nelly Kapriélian, les questions abordées sont : "Comment on fait justement dans notre vie amoureuse ? Quels sont les abus qu'on ne supporte plus ? On ne parle même pas de violence sexuelle. On parle juste du don-juanisme comme forme d'abus. Quelqu'un qui drague, qui nous fait croire à l'amour et qui part, qui nous laisse sur le carreau, c'est une souffrance, est-ce que ce n'est pas une forme d'abus ?"

Arnaud Viviant juge ce roman raté

Le critique de Transfuge adore les livres de Maria Pourchet, mais trouve celui-ci complètement raté. Déjà, le titre banal le mettait sur la voie, selon lui. Il reconnaît l'énergie folle de Maria Pourchet, et avait d'ailleurs beaucoup aimé Feu, et encore plus Les Impatients. Elle est, selon lui, une émule de Raymond Queneau.

Mais le problème, pour lui, est le suivant : "Elle se regarde écrire et nous dit : 'regardez, j'écris' et ça, c'est totalement insupportable !" Il ajoute : "Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fait qu'on se détache complètement de ces stéréotypes qu'on lit à peu près tous les jours dans les journaux sous la forme d'enquête. Qu'est-ce que l'emprise ? Qu'est-ce qu'un prédateur ? Sous quelle forme ça se passe ? L'idée quand même d'un Don Juan qui l'est à la scène et à la ville, franchement, on ne va pas s'esbaudir." Pour lui, quelque chose dysfonctionne complètement dans ce livre.

Olivia de Lamberterie a été déçue

La critique du Elle aime son écriture et avait adoré Feu mais elle a été déçue par ce dernier roman. Elle n'en peut plus de toutes ces mises en abîme qu'elle croise désormais dans tous les romans : "Il y a une première mise en abîme avec Don Juan. Moi, j'en ai marre des mises en abîme, on n'en peut plus. Aujourd'hui, on ne peut plus lire un roman où il n'y a pas une première mise en abîme vertigineuse. Et puis après, il y a une deuxième mise en abîme vertigineuse avec le western. Moi, j'ai pensé tout le temps au western spaghetti. En fait, ce livre est une sorte de roman spaghetti avec des nouilles, qui sont les héroïnes. Elles sont nouilles."

Pour elle, de plus, la fin est la plus improbable qu'elle ait lue depuis très longtemps.

