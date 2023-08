WhenIwas15 : après le succès de l’appel à textes lancé par Nicolas Mathieu, un recueil va être publié

C'est un élan d'écriture et de littérature qui est né d'une révolte : depuis une dizaine de jours, l'écrivain Nicolas Mathieu publie sur son compte Instagram des contributions qui lui sont envoyées, avec un mot-clé : #WhenIwas15 ("Quand j'avais quinze ans", en français).

À l'origine de cet appel à textes, il y a l'interdiction à la vente aux mineurs, le 18 juillet dernier, d'un roman intitulé "Bien trop petit" , signé Manu Causse. L'histoire d'un adolescent de 15 ans, complexé par la taille de son sexe, qui découvre une forme de plaisir grâce aux personnages de son roman favori et à l'écriture sur un forum Internet. En raison de la "description complaisante de multiples scènes de sexe trop explicites", Gérald Darmanin a signé un arrêté restreignant sa vente pour l'interdire aux mineurs.

Publicité

L'auteur et l'éditeur, qui se sont dits sous le choc d'une décision relevant "tout simplement de la bêtise", ont reçu le soutien de Nicolas Mathieu sur son compte Instagram. "La protection des mineurs, évidemment nécessaire, ne peut sombrer dans cette sorte de puritanisme imbécile et opportuniste", écrit l'auteur.

"Ensevelir le ministre sous un déluge de nos histoires de cul"

Lui-même prend la plume et se raconte : "J'ai repensé à mes 15 ans. À cet été 93. Chacun devrait y revenir, se remémorer sa famine d'alors, et comme on fouinait, matait, comme notre corps était à la fois une puissance et une torture. Nous devrions toutes et tous ensevelir le ministre sous un déluge de nos histoires de cul. Je vais lui en donner une en espérant faire quelques émules, ça lui apprendra", écrit-il alors, accompagnant son post du mot-clé #WhenIWas15.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Plus d'un millier de publications

Et l'écrivain a eu raison : son hashtag a fait des émules. Sur Instagram, il y a désormais plus d'un millier de publications similaires, portant ce hashtag, dans lesquelles utilisateurs et utilisatrices du réseau social se racontent et relatent leurs souvenirs. Les textes sont tantôt accompagnés de photos de leur auteur ou autrice à quinze ans, tantôt d'images issues de films ou de couvertures de livres marquants de l'époque. Certaines publications prennent le parti de la bande dessinée, comme celle du compte "Terreurgraphique"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des auteurs et autrices, des poètes et poétesses, des illustrateurs et illustratrices se prêtent aussi au jeu, comme le dessinateur Benjamin Chaud qui y représente sa découverte de Hugo Pratt et Manara , la journaliste Victoire Tuaillon qui raconte son périple aux JMJ en 2005, et @Clotilde_hirondel qui y rend hommage à son journal intime. Les premiers émois, la naissance des désirs, peuplent ainsi le réseau social.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les textes vont être publiés à l'automne

Sur son compte Instagram, Nicolas Mathieu reprend lui-même une partie des témoignages et des textes qui lui sont envoyés. "Beaucoup de textes ont fleuri dans tous les coins avec ce fameux hashtag, je vous engage à les lire, à en écrire", écrivait l'auteur le 22 juillet dernier avant de partager l'un de ces textes. Depuis, presque chaque jour, il publie certains textes, parfois accompagnés d'un commentaire, comme quand il affirme avoir longuement hésité à publier un témoignage "parce que son poids semblait un peu lourd pour les épaules de ce hashtag", et où il est question d'inceste. Chaque fois, la publication est accompagnée d'une image issue d'un film.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le succès, qualitatif et quantitatif, de l'initiative, est tel que certains des textes devraient être publiés dans un recueil au "format poche" à l'automne, publié par Thierry Magnier, l'éditeur de "Bien trop petit". Une adresse de courrier électronique a été mise en place pour collecter les textes et témoignages - qui peuvent être anonymes ou non. "Il faut en faire un vrai livre ! Participer était un acte militant, l'éditer aussi, on ne fera pas de profit dessus", a expliqué Thierry Magnier à Télérama . "Ce n'était pas un plan machiavélique, mais c'est allé bien au-delà de tout ce que ce j'avais imaginé", a précisé l'auteur.