Wikipédia censuré : on vous explique le bras de fer entre l’encyclopédie et la Russie

Peu importe la pression du Kremlin, Wikipédia ne compte pas censurer ses articles et le fait savoir. La fondation Wikimédia, propriétaire de Wikipédia, fait appel de sa condamnation par un tribunal de Moscou. Elle s’est vue infliger une amende de cinq millions de roubles (85.000 euros). Un tribunal de Moscou considère que Wikipedia a diffusé des informations mensongères dans plusieurs de ses articles concernant l’invasion russe en Ukraine et ne les a pas supprimés. L'amende infligée par le régulateur russe du Web est une première mise en garde avec un possible blocage du site.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pourquoi Wikipédia a-t-il reçu une amende ?

Moscou accuse Wikipédia de désinformation à propos de la guerre en Ukraine. Après plusieurs alertes du Roskomnadzor, le régulateur russe du Web, la sanction est tombée : Wikimédia doit payer une amende de cinq millions de roubles. À cause d'une loi de censure votée par la Douma début mars, seule l’expression "opération militaire" est acceptée en Russie pour parler du conflit en Ukraine. Cette loi interdit également d'utiliser des sources autres que les sources officielles gouvernementales russes pour parler du conflit en Ukraine. Impossible par exemple d'évoquer un autre bilan humain que celui donné par le ministère de la Défense. Elle prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour les contrevenants.

Publicité

Plusieurs articles ulcèrent le Kremlin, car ils contiennent, d’après le Roskomnadzor, "des informations inexactes sur l’opération militaire spéciale visant à protéger les Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk pour la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine."

Quels sont ces articles ?

Les autorités russes visent plusieurs articles très documentés de l’encyclopédie en ligne, près d’une dizaine en tout : " Invasion russe de l’Ukraine (2022) ", " Bataille pour Kiev ", " Crimes de guerre lors l'invasion russe de l'Ukraine ", " Bombardement de l'hôpital de Marioupol ", " Bombardement du théâtre de Marioupol ", ou encore " Massacre de Bucha ".

lComme se défend Wikipédia ?

Lundi, la fondation Wikimedia a publié un communiqué pour faire part de son recours devant la justice russe : "Les informations sur Wikipédia doivent être protégées par la liberté d'expression et ne constituent pas de la désinformation." Elle précise que "Wikipédia en langue russe apporte une seconde version cruciale de l'histoire, écrite par et pour des russophones du monde entier qui donnent de leur temps pour mettre à la disposition de tous des informations fiables et vérifiées. Bloquer l'accès à Wikipédia en Russie empêcherait plus de 145 millions de personnes d'accéder à cette ressource d'information vitale."

Wikimedia rappelle que les "informations en cause sont factuelles et vérifiées par des bénévoles qui éditent et améliorent en permanence les articles sur le site" et que "sa suppression constituerait donc une violation des droits de personnes à la liberté d'expression et à l'accès au savoir."

Le responsable des affaires juridiques de la fondation Stephen LaPorte regrette que le gouvernement russe "cible des informations vitales pour la vie des gens en temps de crise". Il ajoute : "Nous exhortons le tribunal à reconsidérer sa position en faveur des droits de chacun à l'accès au savoir et à la liberté d'expression". Malgré le recours et ses arguments, il est peu probable que le tribunal de Moscou lève la sanction.

Quels sites sont bloqués ?

Depuis le conflit en Ukraine, Wikipédia est l’une des rares sources d’informations fiables et en langue russe sur la guerre, mais aussi une alternative aux médias pro-Kremlin. Plusieurs médias russes ou étrangers (BBC ou RFI) donnent des informations en russe depuis l'étranger mais ils sont bloqués. Dans le pays, Instagram et Facebook sont inaccessibles , qualifiés d’extrémistes. Le seul moyen de naviguer sur ces réseaux sociaux sont les VPN, très utilisés par certains Russes, urbains et xconnectés aux réseaux sociaux. Les applications du groupe Meta sont qualifiées d’organisation "extrémistes" par les autorités russes. L’accès à Twitter est restreint.

Début mars, le régulateur russe de l’internet Roskomnadzor, menaçait de bloquer Wikipédia , après un article intitulé "Invasion russe de l’Ukraine (2022)". Pour anticiper une possible interdiction, plus de 100.000 internautes russes avaient téléchargé une version "hors-ligne" de l’encyclopédie d’après les chiffres du site Kiwix relayés par Slate , soit une augmentation de 4.000%.