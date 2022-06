Wonner, Lalanne, Philippot : ces candidats antivax qui ne passent pas le premier tour des législatives

Publicité

Les autre figures du mouvement antivax ont été éliminées au premier tour des élections législatives 2022. - Frederick FLORIN/Thomas SAMSON/AFP/IP3 PRESS/ PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPP

Parmi les candidats de ces élections législatives, plusieurs figures antivax espéraient briller et se qualifier pour le second tour. Mais Martine Wonner, Florian Philippot, Francis Lalanne et Olivier Rohaut essuient des échecs cuisants.

Ils ont raté leur pari. Lors de ces élections législatives, plusieurs candidats comptaient sur leur notoriété au sein de la mouvance antivax - parfois complotiste - pour décrocher un ticket pour le second tour. Parmi eux, Martine Wonner, Florian Philippot, Francis Lalanne et Olivier Rohaut. Peine perdue : ils échouent tous sous la barre des 6%, loin derrière les candidats qualifiés. Passage en revue. Martine Wonner a été lourdement battue en Alsace, lors du premier tour de ces élections législatives. © AFP - STEPHANE DE SAKUTIN La députée sortante Martine Wonner, exclue de la majorité en 2020 pour ne pas avoir voté le plan de déconfinement, multipliait depuis les prises de positions antivax. Candidate à sa réélection dans la 4e circonscription du Bas-Rhin, mais cette fois sans étiquette, elle a récolté ce dimanche seulement 5.38% des voix, c'est sept fois moins qu'il y a cinq ans. En 2017, sous la bannière LREM, elle avait remporté l'élection avec 55.86% des voix au second tour (et obtenu 41.52% des suffrages au premier). Publicité Florian Philippot très loin derrière le RN Florian Philippot, ancien bras droit de Marine Le Pen, échoue en dessous de la barre de 5%. © AFP - STEPHANE DE SAKUTIN L'ancien bras droit de Marine Le Pen se présentait cette année sous la bannière des Patriotes, dans la 6e circonscription de la Moselle, avançant un discours antivax et anti pass sanitaire . Dans son fief de Forbach, il est sèchement battu avec 4.62% des voix. Il est surtout très loin derrière le candidat du Rassemblement National Kevin Pfeffer, en tête du premier tour avec 30.58 % des votes. Le candidat de la majorité présidentielle Christophe Arend est deuxième avec 22.13 % des voix. C'est lui qui avait battu Florian Philippot en 2017. À l'époque, quelques mois son échec aux législatives, Florian Philippot, alors vice-président du parti, avait décidé en septembre 2017 de quitter le Front National après des mois d'opposition à Marine Le Pen sur la ligne politique à adopter. Il avait créé dans la foulée son parti, les Patriotes. Depuis, il enchaîne depuis les désillusions. Ses prises de positions anti-restrictions n'auront pas changé la donne. "Les Patriotes n’existaient pas lors des précédentes législatives, ils s’installent cette année partout en France malgré l’énorme abstention", a-t-il réagi sur Twitter. Francis Lalanne fait encore moins bien qu'en 2017 Le chanteur et candidat complotiste a récolté à peine plus de 2% des voix. © AFP - BERTRAND GUAY Francis Lalanne ne sera pas député en Charente. Le chanteur, devenu une figure des gilets jaunes puis des mouvements antivax, a recueilli encore moins de voix qu'en 2017 dans la 3e circonscription de Charente. Il n’a réuni que 2.12 % des suffrages. En 2017, le chanteur s'était présenté sous la bannière du Mouvement écologiste indépendant, créé à l'initiative d’Antoine Waechter. Il avait alors recueilli 3,5 % des votes. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, Francis Lalanne a participé à de nombreuses manifestations anti-restrictions, multipliant les prises de parole chocs . Il avait notamment comparé le vaccin anti-Covid-19 à un "crime contre l’humanité". Adhérant à plusieurs théories du complot de la mouvance QAnon, il partage très régulièrement sur les réseaux sociaux de fausses informations. Le "gilet jaune" Oliv Oliv arrive 6e Olivier Rohaut, surnommé Oliv Oliv, termine 6ème dans la circonscription de Jean-Michel Blanquer. © AFP - SERGE TENANI Olivier Rohaut, plus connu sous le nom Oliv Oliv, figure du mouvement des "gilets jaunes", se présentait sans étiquette dans la 4e circonscription du Loiret, la même que l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer. Il a recueilli 3.37% des voix. Suivi par 171 000 personnes sur sa page Facebook, il a rejoint le mouvement anti pass sanitaire et antivax pendant la pandémie, menant notamment le mouvement à Nice. Très actif sur les réseaux sociaux, Olivier Rohaut a résidé des années dans le sud de la France, avant de se lancer dans la course aux législatives dans le Loiret. Il affirmait alors à France Bleu avoir quitté Nice il y a quelques mois pour habiter Château-Renard, dans le Montargois. Il espérait faire 25% au premier tour.

