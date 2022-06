Y a-t-il eu "quatre morts en quatre mois pour refus d'obtempérer" comme le dit Jean-Luc Mélenchon ?

À quelques jours du premier tour des élections législatives, la question de l'usage des armes par les policiers s'invite de nouveau dans le débat public. Samedi, dans le XVIII arrondissement de Paris, une femme est morte, touchée par des tirs des forces de l'ordre . Le conducteur de la voiture dans laquelle elle se trouvait est soupçonné d'avoir refusé de se soumettre à un contrôle policier. Il a été grièvement blessé. Si les trois agents sont ressortis libres de leur garde à vue à l'IGPN, la police des polices, une information judiciaire a été ouverte pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

"Ce n'est pas normal qu'on tue quelqu'un parce qu'il refuse d'obtempérer", s'est insurgé mardi sur France Inter Jean-Luc Mélenchon , auteur la veille d'un tweet dans lequel il écrivait que "la police tue". "Nous en sommes à quatre morts en quatre mois, pour refus d'obtempérer", a également martelé le député LFI. Une affirmation reprise un peu plus tard dans un autre message sur Twitter.

De fait, le chiffre avancé par le chef de file de la Nupes est exact : il prend en compte, outre la femme tuée samedi à Paris, l'affaire du Pont-neuf le 24 avril dans la capitale et la mort d'un automobiliste à Sevran fin mars.

Deux morts le 24 avril sur le Pont-Neuf à Paris

Au soir du second tour de l'élection présidentielle, vers minuit, une patrouille de policiers se dirige vers une voiture garée à contre-sens, sur l'île de la Cité, à Paris. À l'approche des fonctionnaires, la voiture aurait démarré et foncé vers l'un des agents qui "s'est écarté pour l'éviter", selon la version des agents. Armé d'un fusil d'assaut, l'un des gardiens de la paix a ouvert le feu. Le conducteur et le passager avant ont été tués.

L'auteur des tirs a été mis en examen pour "homicide volontaire", une qualification pénale qui a provoqué un mouvement de colère au sein de la police.

Un mort à Sevran le 26 mars

À Sevran (Seine-Saint-Denis), le 26 mars dernier, une équipe de la BAC d'Aulnay-sous-bois veut contrôler une fourgonnette signalée comme volée. L'automobiliste aurait alors redémarré brusquement. C'est à ce moment que l'un des policiers aurait ouvert le feu. En garde à vue, l'agent a dit s'être senti "déséquilibré" et en "état de légitime défense".

Il été mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

En 2021, 157 tirs "vers des véhicules en mouvement"

En 2021, les autorités ont enregistré environ 25 0000 refus d'obtempérer, selon nos informations, dont 14 000 par la police nationale, et 157 "tirs vers des véhicules en mouvement". Dans son dernier rapport, publié en juillet 2021 pour l'année 2020, l'IGPN pointait une légère hausse de cette dernière catégoeire (153), soit +2% par rapport à l'année précédente. "Il convient de noter que ces tirs constituent toujours la majorité des tiers opérationnels", peut-on lire dans le rapport. "Les agents, dans un réflexe de protection d'eux-mêmes, de leurs collègues, voire de tierces personnes, emploient leur arme en direction des véhicules ou de leur conducteur, dans que le résultat soit toujours probant, les mis en cause parvenant, le plus souvent, à prendre la fuite", observe également la police des polices.