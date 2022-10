Café : la forme de la tasse influence-t-elle le goût ?

Dans Grand bien vous fasse, il était question du café, de ses variétés et des différentes manières de le déguster. L'un des invités, Hippolyte Courty, historien, critique culinaire et fondateur du lieu L'Arbre à Café à Paris, nous apprend alors que le café n'a pas le même goût suivant le récipient dans lequel on le boit.

Mais alors, quelle est la meilleure tasse pour l'apprécier ?

À réécouter : Comment choisir son café ? Écouter plus tard écouter 52 min

La forme

Dans le vin aujourd'hui, les dégustations selon les formes des verres sont très courantes pour voir les effets du contenant sur le contenu. Ce domaine d'expérimentation a aussi commencé dans le milieu du café.

Publicité

Hippolyte Courty explique avoir créé avec des sommeliers une tasse à café qui s'appelle la tasse Révélation, après avoir fait des tests sur 400 tasses différentes.

En fait, la tasse historique française qui s'appelle le litron, qui est un cylindre aussi haut que large, qui correspond au mug XXL à l'américaine, est en fait la pire des tasses parce que – on le voit dans la fermentation – ce qui va donner le meilleur goût, révéler les meilleurs arômes et les meilleurs équilibres, eh bien c'est la forme de la matrice.

Il ne faut pas de contenant sphérique mais bien une forme ovoïde, qui va permettre, pour l'espresso, à la crema – cette onctueuse couche caramel sur le dessus – de revenir. Il ne faut surtout pas d'angles mais que des courbes. L'idéal est aussi que le contenant soit épais.

À réécouter : La tasse à café à croquer Écouter plus tard écouter 2 min

La couleur

Le goût du café n'est pas exactement le même qu'on le boive dans une tasse blanche et dans une tasse bleue.

On a en effet des informations là-dessus grâce aux expériences sensorielles. Gabriel Lepousez, neurobiologiste, spécialiste de la perception sensorielle, montre que le goût est conditionné par le cerveau et par des multi-signes, et donc par la couleur, par la forme, par la température, par la musique, etc. Un café dans une tasse blanche paraîtra plus acide que dans une tasse noire.