Y a-t-il une peau à moustiques ? Pas une question de sang, mais plutôt "d'odeur de transpiration"

Insatiables et follement agiles, ils viennent souvent déranger nos apéritifs ou nos nuits d’été. Les moustiques sont particulièrement virulents cette année, notamment dans le sud de la France. "Avec ma famille on dormait dans le même espace, les moustiques venaient directement sur moi alors que j’étais bien plus loin de la fenêtre", affirme sans un doute Silja, une cible privilégiée des moustiques. Alors, y a-t-il une peau à moustiques ?

Face aux moustiques, nous ne sommes en effet pas égaux. Toutefois, ce n'est pas tant notre sang ou notre peau mais notre transpiration qui les attire, explique Yannick Simonin, maître de conférences spécialiste des virus émergeants transmis par le moustique.

FRANCE INTER : Y'a-t-il une peau plus sujette aux moustiques ?

Yannick Simonin : "Pas vraiment. Pour bien comprendre, il faut savoir que le moustique repère sa proie en deux temps. D’abord il [la] cible grâce à la quantité de CO2 qu’émettent les humains. Si elle est importante alors il se rapproche. Les femmes enceintes, par exemple, en émettent davantage. Dans un second temps, le moustique est véritablement attiré par une odeur, celle de la transpiration. Ce n’est donc pas un type de peau mais la transpiration que l’on émet qui attire les moustiques. Par ailleurs, sur notre peau, il y a un certain nombre de 'bactéries' qui sont susceptibles de mettre en appétit ces insectes, car elles sont composées 'd’acide lactique'."

La composition de notre sang y est-elle pour quelque chose ?

"Non, la composition de notre sang n'y est pas pour quelque chose car le moustique n'est pas habilité à la sentir. Seule la femelle moustique pique car elle a besoin de sang, très riche en protéines pour se nourrir et pour pondre plus d’œufs. Toutefois, certaines études viennent à dire que notre groupe sanguin pourrait être un facteur de choix pour l’insecte, une hypothèse qui devra être confirmée par d'autres travaux."

Comment se protéger des piqûres ?

"Il n'y a pas beaucoup de techniques. Pour les sportifs, il faut prendre une douche impérativement après avoir fait du sport car on diminue la transpiration. Il faut au maximum porter des vêtements amples et des couleurs plutôt claires. En revanche, selon le chercheur, "éteindre la lumière n’est pas une solution pour les éloigner. Manger épicé n'est pas forcément une bonne idée non plus, ça fait transpirer..."