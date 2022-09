Y aller ou pas : les appels au boycott de la Coupe du Monde au Qatar se multiplient

C'est une décision qui pourrait bien susciter quelques discussions houleuses dans les rédactions d'autres médias français : le Quotidien de la Réunion vient de prendre la décision radicale de ne pas couvrir du tout la Coupe du Monde organisée au Qatar du 28 novembre au 18 décembre. "Le service des sports du quotidien a proposé de prendre une position forte qui est en lien avec nos valeurs", explique son directeur Vincent Vibert à nos confrères de franceinfo . "La décision s'est prise en même pas cinq minutes. On s'est dit : on boycotte totalement l'événement. Même si la France est championne du monde, nous ne relaierons pas l'exploit sportif."

Ce n'est certes pas le service des sports de Canal+, du Monde ou de Radio France, mais la décision est tout de même très symbolique : des journalistes qui refusent non seulement de faire le déplacement, mais aussi de couvrir une Coupe du Monde de football, dans un pays où ce sport est roi.

Publicité

En cause, l'absurdité écologique que représente cette compétition, dans une période où le sujet est plus urgent que jamais (pour rappel, les matches se déroulent dans un pays au climat désertique, dans huit stades climatisés), mais aussi les ouvriers immigrés morts sur les chantiers de l'événement.

L'Organisation internationale du Travail estime que 50 travailleurs sont morts dans des accidents du travail au Qatar en 2020, 500 autres gravement blessés. L'OIT signale toutefois des lacunes dans le système d'enquête et de recensement de ces décès, qui seraient en réalité bien plus nombreux.

Selon un autre décompte, réalisé par le journal The Guardian en 2021, ils seraient en fait 6.500 à avoir péri depuis le début des travaux, soit dans des accidents du travail, soit le plus souvent "de mort naturelle" ("arrêt cardiaque" ou "respiratoire" soudain) liée indirectement à leur travail sur place. Le Qatar ne reconnait que 37 décès liés à ces travaux, dont 34 "non liés à leur emploi". En 2021, la présidente d'Amnesty International France dénonçait déjà un Mondial constitué "d'un petit peu de sport, énormément d'argent, et des violations massives des droits humains"

Des footballeurs et des artistes taclent le Mondial

La décision du Quotidien de la Réunion arrive aussi dans un contexte bien particulier, où de nouvelles voix commencent à s'élever pour dénoncer et appeler au boycott de ce Mondial attribué au Qatar en 2010. L'année dernière, la Norvège avait hésité ( avant de changer d'avis ) à retirer son équipe nationale de la compétition. Ses joueurs avaient d'ailleurs quelques mois plus tôt arboré des t-shirts réclamant "des droits de l'Homme sur et en-dehors du terrain".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Début août 2022, c'est l'ancien champion du monde Philipp Lahm (vainqueur en 2014 avec l'équipe d'Allemagne) qui annoncer boycotter la Coupe du Monde 2022 pour des raisons clairement politiques . "Je ne fais pas partie de la délégation et je n'ai pas envie de me rendre là-bas en tant que supporter. Je préfère suivre le tournoi depuis chez moi. Les droits de l'homme devraient jouer un plus grand rôle dans l'attribution d'un tournoi", expliquait-il alors.

Quelques semaines après, sur l'antenne de France Inter, le comédien Vincent Lindon annonçait qu'il ne "regarderait pas le Mondial". "Je pense que c'est une histoire répugnante. L'idée d'accepter qu'on est à vendre est impossible pour moi", explique l'acteur, qui attaque la décision d'origine de la FIFA en 2010. "On va aller faire le Mondial dans un pays qui, sur le papier, avait zéro chance de l'avoir : ni les spectateurs, ni les infrastructures, ni le climat... Et ils ont gagné ! C'est dire le nombre d'arrangements, de compromis ou de compromissions qu'il y a dû y avoir."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Sur les réseaux sociaux, où le hashtag #BoycottQatar2022 revient de plus en plus régulièrement, un message attribué à l'ancienne star du foot français (et britannique) Éric Cantona évoque également un boycott. Message qui reprend notamment des extraits d'une interview du "King" en janvier dernier , où il évoquait "une Coupe du monde qui n'en est pas une". "Le Qatar, ce n’est pas le pays du football", tranchait-il alors dans le Daily Mail. "Il n’y a rien. Ce n’est qu’une question d’argent et la façon dont ils ont traité les gens qui ont construit les stades est horrible. Des milliers de personnes sont mortes. Et pourtant, nous allons fêter cette Coupe du monde."

Les politiques plus timides sur le terrain

La question commence à revenir régulièrement dans les interviews d'hommes et de femmes politiques : faut-il ou non aller au Qatar ? La réponse varie selon le camp, mais toujours avec une certaine réserve. Interrogé par Public Sénat ce lundi, l'eurodéputé EELV David Cormand explique ainsi qu'il ne "regardera pas", mais sans appeler au boycott. S'il n'est pas question de s'attaquer à l'équipe nationale, il s'en prend en revanche lui aussi à la FIFA et la FFF, "un ramassis de gens qui se sont laissé corrompre. C'est une honte. Les valeurs du sport, ça n'est pas ça. Tout cela n'a plus rien à voir avec du foot."

Le député LFI Alexis Corbière considère lui que "les conditions ne sont pas réunies pour que notre Équipe de France se rende à cet événement. C'est un scandale sportif, écologique et social."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Les footballeurs ne sont pas des messagers politiques, mais par leur image ils rayonnent", rappelle de son côté le patron du PCF Fabien Roussel, qui se dit séduit par le message d'Éric Cantona. "Si j'étais footballeur professionnel, je ferais le choix de ne pas y aller."

Sur France Inter, l'ancien président François Hollande veut lui aussi épargner les joueurs dans cette affaire. "Ils ne peuvent pas être mis sous pression, ils attendent cette Coupe du Monde, c'est l'enjeu majeur de leur vie. En revanche, est-ce que les chefs d'État et de gouvernement doivent aller au Qatar voir des matches dans des stades climatisés et après tout ce qui s'est produit ? Ma réponse serait non."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un appel aux responsables politiques qui ne semble pour l'instant pas être entendu : la semaine dernière**, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher** estimait ainsi que "le fait de boycotter la Coupe du monde ne changera pas malheureusement les émissions de gaz à effet de serre de cet événement", assurant que "cette décision [d'organiser la Coupe du Monde au Qatar] a été prise dans un autre contexte climatique". En 2010, donc, où quatre rapports du GIEC avaient déjà été publiés, dont le premier en 1992.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Et les joueurs français, dans tout ça ?

Pourtant régulièrement interpellés sur la question, les joueurs de l'Équipe de France brillent par leur silence sur la question, comme si elle était de toute façon déjà tranchée : il semble inimaginable pour les Bleus de ne pas jouer une Coupe du Monde. Mais la pression pourrait s'accentuer dans les semaines à venir. Le mois dernier, un simple tweet du compte officiel de l'Équipe de France évoquant le Mondial avec le message "Fiers d'être Bleus" sur fond de désert avait provoqué une vague de réactions indignées.