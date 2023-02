Yoko et ses pairs : sept collaborations de "la célèbre artiste inconnue"

Yoko Ono & John Cage

Bien avant sa rencontre avec John Lennon, Yoko Ono était déjà reconnue en tant qu’artiste conceptuel à travers le mouvement Fluxus, largement inspiré du dadaïsme cher à Marcel Duchamp. En 1962, elle collabore avec John Cage, David Tudor, Toshi Ichiyanagi et Kenji Kobayashi pour la pièce Shock ! Quatre ans plus tard, à la veille du vernissage de son exposition à Londres, Yoko rencontre John Lennon. Le musicien découvre alors son univers, qui entre en résonance avec ses propres aspirations intellectuelles et artistiques. Le reste n’est qu’histoire.

Yoko Ono & John Lennon

Cette étrange comptine parue sur l’album expérimental Unfinished Music No.2 : Life with the Lions consiste en John Lennon et Yoko Ono chantant le texte de coupures de presse qui parlent d'eux-mêmes : "J'étais encore très imprégné par l’avant-garde et ses concepts artistiques. J’ai juste pris le journal de ce jour-là et je l’ai chanté comme une chanson. C'est comme ça que je chante la plupart du temps. Je suis juste l'émotion du moment."

Yoko Ono & Ornette Coleman

Alors que John Lennon quitte les Beatles et embrasse une carrière solo, il publie un premier album Plastic Ono Band chef d’œuvre intime où il règle ses comptes avec à peu près tout (Dieu, son père, les Beatles et le succès), au même moment sa femme sort également un album du même nom. Plus expérimental, on y trouve une collaboration avec Ornette Coleman, grande figure du free-jazz, via le titre « AOS ».

Yoko Ono & Cat Power

En 2006, 17 artistes rendent hommage à Yoko Ono à travers un album au titre génial, en réponse à sa réputation et aux critiques : Yes, I’m a Witch. Parmi eux, Le Tigre, Antony d’Anthony & The Johnsons, The Flaming Lips ou encore Cat Power ici pour une réadaptation du titre « Revelations ». Un talent enfin reconnu par la nouvelle génération de musiciens qui revisite ici d’anciennes chansons de Yoko à travers de nouvelles versions. Les prises de voix de la veuve Lennon ont d’ailleurs toutes été gardées d’époque.

Yoko Ono & The Flaming Lips

Sortie sur l’album collaboratif Flaming Lips & Heady Fwends, cette petite bizarrerie sortie en 2012, dont seul le groupe d’Oklahoma City a le secret montre que Yoko Ono, les années passant est toujours avide de nouvelles expérimentations. La chanson incantatoire « Do It » enregistrée alors qu’elle a 80 ans le prouve.

Yoko Ono & The Black Lips

Enfants terribles du garage-rock américain, les inénarrables Black Lips ont l’idée lumineuse d’invité Yoko Ono à leur joyeux bordel en 2017 sur l’album Satan's Graffiti or God’s Art ? pour le titre « Occidental Front ». Produit par son fils, Sean Lennon, on y retrouve les fameux hurlements de Yoko sur une musique qui hésite entre le blues sudiste et le western spaghetti. Jouissif.

Yoko Ono & Jonas Mekas

Tous les deux vivent à New York, ils ont aussi connu le milieu artistique de cette ville dans les années 60, et on appartenu au mouvement Fluxus. Ils se sont également exilés, Mekas de la Lituanie et Ono du Japon. Les décennies ont passé, les tragédies aussi. Dans ce film intimiste intitulé « Ode To Yoko Ono », le cinéaste livre un portrait intime de La célébre artiste inconnue, comme aimait l'appeler Lennon. Longtemps donné pour responsable de la séparation des Beatles, conspué pour son côté femme d’affaires impitoyable après l’assassinat de John, rien n’aura fait flanché Yoko Ono, et surtout pas les critiques. Émouvant.

