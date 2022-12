YouTube prive Norman Thavaud, accusé de viol, de ses revenus publicitaires

Les vidéos de Norman Thavaud sur YouTube ne donnent plus lieu à des publicités qui peuvent permettre au vidéaste de gagner des revenus : c'est la décision prise par la plateforme d'hébergement de vidéos, propriété de Google. "Nous avons décidé de démonétiser la chaîne de Norman, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de publicités associées à sa chaîne et donc plus de revenus", a annoncé dimanche YouTube, confirmant une information dévoilée dans la presse la veille.

Contactée mardi par France Inter , la plateforme avait déclaré "réfléchir" à prendre des sanctions mais n'avait pas enocre pris de décision à ce sujet.

Des sanctions réversibles mais appliquées "pour une durée indéterminée"

"Nous considérons le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, comme inacceptable. Si un contenu inapproprié est signalé sur YouTube, nous supprimons la vidéo et/ou les commentaires. Conformément à notre règlement, nous pouvons aussi clôturer les comptes concernés", prévient la plate-forme. Mais pour l'heure, cette démonétisation, qui touche l'ensemble des vidéos du créateur, est la seule sanction prise – elle est appliquée "pour une durée indéterminée" mais "pourra être revue" en fonction de l'évolution de l'enquête.

Ce n'est pas la première fois que des chaînes YouTube écopent de sanctions de ce type : en 2020, "ExperimentBoy" et en 2021 "Marvel Fitness" ont subi le même sort dans le cadre d'accusations de harcèlement ou de corruption. "Si nous constatons que le comportement d'un créateur, sur YouTube ou en dehors, nuit à nos utilisateurs, à notre communauté, à nos employés ou à notre écosystème, nous prenons alors des mesures supplémentaires pour les protéger", assure YouTube

Plus de 2,7 milliards de vues

YouTube est une plateforme majeure dans les productions de Norman Thavaud : sa chaîne "Norman fait des vidéos" compte près de 12 millions d'abonnés, et au total environ 2,7 milliards de vues – en 2019, BFMTV révélait que ses activités lui rapportaient un peu plus de 400 000 euros par an (une somme qui inclut la monétisation des vidéos mais aussi toutes les autres sources de revenus).

Lundi, Norman Thavaud a été placé en garde à vue dans une enquête pour viol et corruption de mineurs, après des plaintes de six femmes, dont certaines avaient déjà témoigné sur Internet, parfois il y a plusieurs années. Cette semaine, de nouveaux témoignages ont été révélés notamment dans le quotidien Libération. Sa garde à vue a été levée sans poursuites à ce stade.