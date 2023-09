Yvelines : ce que l'on sait sur la mort d'un ado de 16 ans après une collision avec un véhicule de police

Un événement "d'une tristesse absolue", a réagi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Un jeune de 16 ans est mort mercredi soir dans les Yvelines, après une collision avec un véhicule de policier, un peu plus de deux mois après le décès de Nahel à la suite d'un contrôle routier qui avait été l'élément déclencheur de plusieurs nuits d'émeutes

"C'est un drame à chaque fois que ça arrive, quel que soit le contexte. Il est fondamental que dans chaque situation comme celle-ci, une enquête soit diligentée, et j'invite à garder beaucoup de mesure et de prudence. Le ministère de l'Intérieur aura sans doute l'occasion de communiquer dans la journée", a poursuivi Olivier Véran, invité de France Inter ce jeudi . Voici ce que l'on sait, à ce stade, des circonstances de la mort de l'adolescent.

Collision avec un véhicule de police

Les faits se sont déroulés dans les Yvelines, entre les communes de Maurepas et d'Elancourt. Vers 18h20, dans le quartier des Nouveaux Horizons, un jeune homme de 16 ans est repéré par une patrouille de police alors qu'il roule "à vive allure" et ne porte pas de casque.

Selon la version livrée par la police, les forces de l'ordre n'engagent pas de course-poursuite mais suivent le véhicule à distance. Ils communiquent également le signalement du jeune homme à un autre équipage de police, qui se positionne en amont de son parcours.

Quelques minutes plus tard, le conducteur du second véhicule, pensant devancer le deux-roues, quitte son emplacement et s'engage sur l'avenue adjacente : c'est là qu'il percute le deux-roues, "qui arrivait à vive allure" selon la police. À 18h40, un équipage du SAMU est sur place et effectue un massage cardiaque au jeune pilote. Réanimé sur place, il est ensuite transporté à l'hôpital Beaujon de Clichy-la-Garenne ; son pronostic vital est engagé. Le décès du jeune homme est annoncé quatre heures plus tard, à 22h45, par le centre hospitalier.

Les conducteurs des deux véhicules de police placés en garde à vue

Les conducteurs des deux véhicules de police, eux, sont placés en garde à vue à 20h30, initialement pour "violences involontaires avec ITT de plus de trois mois". Pour "prévenir tout trouble à l'ordre public", un escadron de gendarmes mobiles a ensuite été envoyés à Élancourt, pour anticiper d'éventuelles émeutes, a rappelé ce jeudi Olivier Véran.

Une centaine de personnes se sont rassemblées dans la soirée sur les lieux de l'accident, mais étaient "non hostiles à l’intervention des forces de l’ordre", selon la police. Les équipages de police locaux ont, quant à eux, été invités à ne pas aller sur le terrain dans le quartier, pour éviter les tensions.

Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une pour homicide involontaire, l'autre pour refus d'obtempérer.