Zoom, l'application des réunions à distance, demande à ses employés... de revenir au bureau

Prière de revenir au boulot. Contacté par mail, Zoom a confirmé à France Inter que la société de visioconférences demande à ses employés qui habitent à moins de 50 miles (80 kilomètres) du siège de San José, en Californie, de revenir travailler au bureau. Ceux proches d'autres sites, aux Etats-Unis ou ailleurs, sont également incités à retrouver leurs équipes et chacun devra se présenter au moins deux fois par semaine en présentiel, précise un article de Business Insider . L a BBC ajoute que cela concerne 8 400 employés, dont la moitié aux Etats-Unis. Cette politique entre en vigueur d'ici le mois de septembre.

Du télétravail total au présentiel partiel

Pourtant Zoom, est quasiment devenu le terme générique pour parler de télétravail et de réunion à distance. L'application a explosé pendant la crise du covid, avec des millions travailleurs bloqués chez eux qui pouvaient ainsi continuer à exercer leur profession à distance. Les actions de l'entreprise ont d'ailleurs sextuplé en 2020, avant de plonger brutalement l'année suivante, alors que le retour dans les bureaux reprenait progressivement. Cette année, les chiffres de l'entreprise stagnent. Le dirigeants de la société avaient d'ailleurs dû licencier 15% des effectifs en février. Zoom doit faire face à des concurrents non négligeables (Microsoft Teams, Google Meet) et la consolidation d'un retour au présentiel.

Mais en septembre 2022, une étude interne a démontré que moins de 2% des salariés de Zoom revenaient au bureau. Le champion du travail à distance s'aligne désormais sur la stratégie du travail hybride. "Nous pensons qu'une approche hybride structurée - (deux jours par semaine pour interagir avec les équipes) - est la plus efficace pour Zoom. Nous continuerons à tirer parti de l'ensemble de la plateforme Zoom pour que nos employés et nos équipes dispersées restent connectés et travaillent efficacement. En tant qu'entreprise, nous sommes mieux placés pour utiliser nos propres technologies, continuer à innover et soutenir nos clients internationaux", précise Zoom à France Inter.

Le géant de la visioconférence a commandé une enquête, révélant que 43% des travailleurs américains considèrent ce travail flexible comme un prérequis dans une entreprise, et non plus un avantage. 70% ont déclaré être prêts à quitter leur poste et trouver un environnement de travail équilibré entre distanciel et présentiel. Plus largement aux Etats-Unis, une enquête de l'université de Stanford a révélé que 12% des travailleurs étaient à distance en juillet dernier, quand 29% font un peu des deux. La nouvelle stratégie marketing de Zoom pour se relever c'est donc de recommander aux entreprises le travail flexible.