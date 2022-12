10 titres à connaître pour être un expert de la comédie musicale

C'est la forme de théâtre musical typiquement anglo-saxonne qui mêle la danse, le chant et le jeu scénique : la comédie musicale, le musical dans sa forme originelle, est née aux États-Unis au début du XXe siècle, et à l'image du pays dont elle est l'origine, le genre est un melting-pot : toutes les musiques y ont le droit de cité.

Toutes les musiques, mais aussi les sujets les plus variés. La comédie musicale, contrairement à ce que son appellation en français évoque, n'est pas forcément comique : légère, sociale, tragique, historique ou politique, au fil de son évolution, le musical a souvent porté des sujets reflétant la société. C'est aussi un genre qui est étroitement lié à l'histoire du cinéma : dès l'arrivée du cinéma parlant, de nombreux titres ont été adaptés pour le grand écran, et dans une moindre mesure, certains films ont inspiré des adaptations scéniques. De nombreux "numéros", signés par les compositeurs les plus inspirés du genre, comme Irving Berlin, Cole Porter ou George Gershwin sont devenus des « standards » repris et interprétés dans les formes les plus diverses.

Les plus grands succès du genre sont américains ou britanniques. Les théâtres sur le West End londonien et le Broadway new yorkais restent les temples du genre. En France, la comédie musicale jouit d'une popularité plus récente, assise sur l'importation des spectacles anglo-saxons d'une part, et sur le développement de son propre modèle d'autre part. Ce dernier, axé sur le grand spectacle, se caractérise par un enchaînement de "tubes" susceptibles d'être diffusés à la radio. C'est le cas de Starmania, Notre-Dame de Paris ou encore des Dix Commandements.

1. My Fair Lady

My Fair Lady, paroles et livret d'Alan Jay Lerner et musique de Frederick Loewe, a été créée au Mark Hellinger Theatre de Broadway le 15 mars 1956 avec Julie Andrews et Rex Harrison.

Son adaptation au cinéma en 1964 fut réalisée par le cinéaste américain George Cukor, avec Audrey Hepburn et Rex Harrison.

Inspirée de la pièce Pygmalion de George Bernard Shaw, My Fair Lady se déroule à Londres à l'époque victorienne. Eliza Doolittle est une jeune fille du milieu populaire qui rencontre accidentellement le professeur Henry Higgins. Ce dernier décide de lui offrir une éducation afin de la transformer en une femme distinguée, et notamment en lui apprenant à parler anglais correctement, ce qui inspire plusieurs numéros, dont le plus populaire The Rain in Spain.

2. La Mélodie du bonheur

La Mélodie du bonheur (The Sound of Music), composée par Richard Rodgers sur des paroles de Oscar Hammerstein II, est inspirée de la biographie familiale de Maria Augusta Trapp, La Famille des chanteurs Trapp.

Sa première a eu lieu le 16 novembre 1959 à Broadway au Théâtre Lunt-Fontanne à New York. Dans cette intrigue, Maria, le personnage central, devient la gouvernante des sept enfants du Capitaine Von Trapp, un militaire autrichien, veuf et autoritaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la description de la vie bucolique dans la campagne autrichienne. Elle aborde en toile de fond l'Anschluss et l'arrivée des nazis dans le pays.

Nombreuses de ses chansons sont devenues des classiques : Edelweiss , My Favorite Things (ci-dessous), Climb Ev'ry Mountain , Do-Re-Mi, The Lonely Goatherd ainsi que la chanson-titre The Sound of Music.

Elle a été adaptée au cinéma en 1965.

3. West Side Story

Inspirée de Roméo et Juliette de William Shakespeare transposé dans le New York populaire des années 1950, West Side Story a été créé le 26 septembre 1957 au Winter Garden Theatre de Broadway. Leonard Bernstein signe la musique, Stephen Sondheim les paroles et Arthur Laurents le livret, et la conception chorégraphique est confiée à Jerome Robbins.

Tableau sombre d'une Amérique en proie des problèmes sociaux et de la ségrégation raciale, cette comédie musicale marque un tournant dans l'histoire du genre grâce aussi à sa partition d'une richesse inégalée et à l'importance accordée à la danse.

La musique de Bernstein est d'ailleurs devenue extrêmement populaire, notamment les airs comme Something's coming, Maria, America, Somewhere, Tonight, Jet Song, I Feel Pretty, One Hand, One Heart, Gee, Officer Krupke et Cool.

4. Cabaret

Cabaret est adaptée de la pièce de théâtre I Am a Camera de John Van Druten, elle-même inspirée de Berlin Stories de l'écrivain anglo-américain Christopher Isherwood. La comédie musicale est signée Joe Masteroff pour le livret, Fred Ebb pour les paroles et John Kander pour la musique. Créé en 1966 à Broadway, la comédie musicale est adaptée au cinéma en 1972 avec notamment Liza Minnelli.

L'intrigue a lieu en Allemagne pendant les années 1930. Dans la boîte de nuit berlinoise Kit Kat Club, l'heure est à la fête flamboyante et extravagante, alors que dehors la tempête gronde avec la menace grandissante du Troisième Reich.

5. Hair

Nouvelle étape dans l'histoire du genre, Hair est une comédie musicale rock signée James Rado, Gerome Ragni et Galt MacDermot. Sa musique est imprégnée du rock et du folk, ce qui attire un public plus jeune. Créée « off-Broadway », dans une cave de Greenwich village en octobre 1967 dans l'esprit contestataire du « Flower Power », elle met en scène une communauté des hippies dans les rues de New York. Plusieurs numéros sont devenus des hymnes des mouvements pacifistes contre la guerre du Viêt Nam.

Sortie en 1979, l'adaptation cinématographique est signée Miloš Forman.

6. Grease

Grease, signée Jim Jacobs et Warren Casey, est créée en 1971 au Kingston Mines Theatre de Chicago avant d'être présentée à partir du 14 février 1972 à l'Eden Theatre, off-Broadway. L'histoire, située en 1959, met en scène les lycéens américains et leurs préoccupations : les rivalités et les histoires d'amour. La version cinéma, sortie en 1978, a dépassé la popularité du spectacle, notamment grâce au duo John Travolta et Olivia Newton-John sur grand écran. C'est l'une des comédies musicales les plus populaires de l'histoire du genre.

7. Cats

Cats est une comédie musicale britannique d'après Old Possum's Book of Practical Cats et autres poèmes de T. S. Eliot. Composée par Andrew Lloyd Webber, sa première représentation a lieu en 1981 au New London Theatre dans le West End à Londres. Cats a été adaptée au cinéma en 2019. Le spectacle a été un immense succès dans le monde entier, avec des adaptations dans plus de vingt langues !

8. Chicago

Chicago a été créée à partir de la pièce de théâtre éponyme de Maurine Dallas Watkins créée en 1926, elle-même inspirée d'un fait divers survenu en 1924 à Chicago. Signée par Fred Ebb et John Kander, la comédie musicale a été créée au 46th Street Theatre de Broadway en 1975. L'intrigue est située dans l'ambiance sulfureuse du Chicago des gangsters des années 1920 ; la musique est très inspirée du jazz. Grand succès au théâtre, Chicago a été adapté au cinéma en 2002, avec notamment Catherine Zeta-Jones (Velma Kelly), Renée Zellweger (Roxie Hart), Richard Gere (Billy Flynn) et Queen Latifah dans les rôles-titres.

9. Starmania

Un des premiers opéra-rock créé originellement en français, Starmania est une création de Michel Berger sur un livret de Luc Plamondon. Sa première a eu lieu en 1979 au Palais des Congrès de Paris. Malgré la grande difficulté des auteurs à trouver un producteur, le succès fut immédiat : Starmania a été jouée dans le monde entier en français et en anglais, et l'album réunissant les tubes s'est vendu à plus de 2,2 millions d'exemplaires rien qu’en France.

10. Les Misérables

Autre succès français, Les Misérables est inspirée du roman éponyme de Victor Hugo. Signée par Claude-Michel Schönberg pour la musique et Alain Boublil et Jean-Marc Natel pour les paroles, sa création au Palais des sports de Paris en 1980 dans une mise en scène de Robert Hossein a été précédée par le succès retentissant d'un double album-concept, extrêmement bien reçu aussi dans son adaptation en anglais qui a conquis le marché anglo-saxon.